Este fue el lujoso menú en la fiesta de Ángela Aguilar

Aunque el lugar de la recepción y la lista exacta de invitados se mantuvieron bajo reserva, se conocieron detalles gracias a posteos en redes sociales

La cantante Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 23 este jueves 8 de octubre con una íntima cena privada que destacó por su cuidada ambientación estética en tonos rosa y una propuesta gastronómica que combinó ingredientes de alta cocina con platillos tradicionales.

Aunque el lugar de la recepción y la lista exacta de invitados se mantuvieron bajo reserva, los detalles de la velada salieron a la luz a través de las publicaciones compartidas en redes sociales por sus familiares, principalmente por su hermano, Leonardo Aguilar.

Pintó la noche de rosa

La ambientación del evento se centró en una gama cromática en tonos rosa, fucsia y magenta. La mesa lució una mantelería satinada acompañada de vajilla rosada, cristalería de color, centros de mesa con rosas rojas y velas encendidas.

Como elemento central de la decoración, destacó una proyección luminosa con la frase “23 Birthday” y las iniciales “AA”, que sirvió de fondo para las fotografías del festejo.

Para la ocasión, la intérprete lució una blusa rosa intenso, peinado suelto con ondas y un maquillaje marcado, complementado con joyería que incluía aretes largos y su anillo de bodas.

Entre el lujo y la cotidianeidad

Uno de los elementos que más conversación generó fue la carta diseñada para la cena, la cual constó de nueve opciones culinarias presentadas en sintonía con la temática visual del evento.

El menú servido durante la noche incluyó: