Este es el Top 10 de las mejores series del 2023

A menos de un mes de despedir el 2023, la página IMDb, dedicada a valorar la calidad de películas y series, lanzó la lista del Top 10 de las mejores series de este año.

Hay que recordar que este 2023 también se pausaron o se redujeron las producciones cinematográficas por la huelga de los guionistas, cineastas y actores en Hollywood, pero aun así nos dejaron grandes historias en la pantalla.

1. Last of us

Inspirada en el videojuego postapocalíptico homónimo, Last of us retoma el tema de los zombis que, si bien, se ha abordado en demasía, tiene una marcada diferencia. La destrucción de la civilización es a causa de un hongo. Detalle que beneficia los paisajes y la fotografía de la producción. Protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Elle, esta serie se puede ver en HBO Max.

2. Ahsoka

El mundo Star Wars trae una nueva entrega para entretener a los fans. Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson transcurre en la temporalidad que sigue después de la muerte de Darth Vader y la caída del Imperio. Se destaca el regreso de Hayden Christensen como Anakin Skywalker, quien había acogido a Ahsoka como su padawan. La puedes ver en Disney+.

3. Succesion

Con cinco temporadas, Succession ha logrado posicionarse como una de las mejores series en general. Mostrando a una familia, liderada por el magnate de los medios de comunicación Logan Roy y sus hijos herederos. Es una serie que muestra temas como el poder, la política y la manipulación en los medios informativos. Búscala en HBO Max.

4. Black Mirror

Curiosamente, el primer capítulo de la sexta temporada de Black Mirror aborda uno de los temas que se han discutido en la huelga de Hollywood. Se trata del robo de la identidad de los actores para usar su imagen con inteligencia artificial, sin tener que pagarles. Este y los demás capítulos de esta entrega que son de los géneros de ciencia ficción y fantasía la convierten en una serie por demás interesante. Está disponible en Netflix.

Los demás lugares del Top 10 corresponden a:

5. The Mandalorian

6. One Piece

7. La Caída de la Casa Usher

8. Ted Lasso

9. The Bear

10. Gen V

