Estas son las mejores canciones del Rey del Acordeón, Ramón Ayala

Ramón Ayala, uno de los nombres más reconocidos de la música norteña, ha construido una trayectoria de más de siete décadas en la que el acordeón, las historias de amor y desamor, los corridos y las canciones de corte ranchero se convirtieron en parte fundamental de su identidad musical.

Con una extensa discografía y más de 100 álbumes grabados, el músico regiomontano ha acumulado una larga lista de temas que continúan presentes en fiestas, reuniones y plataformas digitales.

“Tragos Amargos”, también identificada como “Tragos de Amargo Licor”, es uno de los temas más representativos de Ramón Ayala. La canción gira alrededor del dolor provocado por el desamor y utiliza la imagen de las bebidas amargas como una forma de expresar ese sufrimiento.

Ramon Ayala ~ Tragos Amargos 🍾 pic.twitter.com/wHYztLAwTi — 민제 💛| zicoxuality (@evelynarlene8) June 28, 2017

Es considerada una de las piezas fundamentales de su repertorio y una de las más escuchadas de su catálogo.

Rinconcito en el Cielo

El lado romántico de Ramón Ayala queda representado en “Rinconcito en el Cielo”, una canción de tono emotivo que se ha mantenido entre las favoritas de sus seguidores. Su carácter sentimental la ha convertido en un tema asociado con momentos especiales y celebraciones.

Un Puño de Tierra

“Un Puño de Tierra” lleva el repertorio de Ayala hacia una reflexión sobre la existencia y la muerte. La canción plantea la idea de que, al final de la vida, las posesiones materiales pierden importancia.

Es uno de los temas que con mayor claridad muestra la capacidad del cantante para convertir una reflexión sobre la vida en una canción norteña.

Casas de Madera

En “Casas de Madera”, Ayala recurre a imágenes relacionadas con la vida sencilla del rancho y el amor. La canción forma parte de los clásicos que han permanecido en la memoria de los seguidores de la música norteña y es uno de los títulos más reconocibles de su trayectoria.

Bonita Finca de Adobe

“Bonita Finca de Adobe” destaca por su temática ligada al entorno rural y por un acompañamiento de acordeón que se ha convertido en uno de sus elementos distintivos. El tema representa esa combinación entre las historias de rancho y el sonido tradicional que caracteriza buena parte del repertorio de Ayala.

Qué Casualidad

“Qué Casualidad” forma parte de las canciones que han acompañado la extensa trayectoria de Ramón Ayala. El título aparece entre los temas recurrentes en recopilaciones de sus principales éxitos y refleja la presencia constante de las historias sentimentales dentro de su repertorio.

Mi Golondrina

“Mi Golondrina” es otra de las piezas que forman parte del amplio catálogo del llamado Rey del Acordeón. Su inclusión entre los temas más queridos por sus seguidores muestra la variedad de canciones que Ayala ha acumulado a lo largo de décadas de carrera.

Mi Piquito de Oro

“Mi Piquito de Oro” aparece entre los títulos más reconocidos de la discografía de Ramón Ayala. Es uno de los temas que se mantienen dentro de las selecciones de canciones representativas del intérprete y que ayudan a recorrer distintas etapas de su producción musical.

Entiérrenme Cantando

Desde su propio título, “Entiérrenme Cantando” establece una relación entre la música y la muerte. La canción pertenece a ese grupo de composiciones de Ayala que abordan temas de la vida y el destino desde la perspectiva característica de la música norteña.

Para Poder Llegar a Ti

“Para Poder Llegar a Ti” se suma a la vertiente sentimental del repertorio de Ramón Ayala. El tema forma parte de las canciones que han permanecido entre las favoritas de sus seguidores y que muestran la importancia de las historias amorosas dentro de su obra.

Chaparra de Mi Amor

“Chaparra de Mi Amor” es otro de los títulos fundamentales dentro de las recopilaciones de éxitos de Ayala. La canción pertenece a la faceta romántica del cantante y se encuentra entre los temas que continúan identificando su propuesta dentro de la música norteña.

El Federal de Caminos

Con “El Federal de Caminos”, Ramón Ayala se acerca a otra de las vertientes tradicionales de la música norteña: las historias relacionadas con personajes y acontecimientos. El tema forma parte de los corridos que aparecen entre sus canciones más reconocidas.

Corrido de Chito Cano

Como su nombre lo indica, “Corrido de Chito Cano” pertenece a la tradición narrativa del corrido. La canción es parte de los títulos que ayudaron a construir el extenso repertorio de Ayala y que muestran otra faceta de su trabajo más allá de las composiciones románticas.

Mi Tesoro

“Mi Tesoro” se encuentra entre las canciones que complementan el repertorio sentimental del músico regiomontano. Es uno de los títulos incluidos habitualmente entre sus piezas destacadas y forma parte de la variedad temática que caracteriza su discografía.

Vestida de Color de Rosa

“Vestida de Color de Rosa” es otra de las canciones que aparecen dentro de las selecciones de temas destacados de Ramón Ayala. Su presencia dentro de su repertorio demuestra la amplitud de historias y personajes que el cantante ha llevado a la música norteña.

Ya No Llores

“Ya No Llores” ocupa un lugar particular en la carrera de Ramón Ayala porque pertenece a su etapa con Los Relámpagos del Norte, agrupación que formó junto a Cornelio Reyna. El éxito contribuyó a consolidar al dúo durante la década de 1960 y posteriormente quedó como parte del legado musical de ambos intérpretes.

Del Otro Lado del Portón

“Del Otro Lado del Portón” aparece entre los éxitos más reconocidos de Ayala. El título se integra al repertorio que combina las historias sentimentales con el lenguaje cotidiano característico de muchas canciones de música norteña.

Que Me Lleve el Diablo

“Que Me Lleve el Diablo” representa una de las expresiones más intensas del repertorio de Ayala. El propio título refleja el tono dramático que puede encontrarse en algunas de sus canciones y que ha contribuido a conectar con el público de la música regional mexicana.

La Rama del Mezquite

“La Rama del Mezquite” forma parte de los títulos que muestran la conexión de la música norteña con imágenes del entorno rural. La canción aparece entre los temas más icónicos asociados con la extensa producción musical de Ramón Ayala.

Dos Monedas

“Dos Monedas” es otra de las canciones que integran las selecciones de éxitos del intérprete. Su presencia dentro de las recopilaciones de su obra permite recorrer un repertorio que abarca diferentes historias y emociones.

Solo Una Patada

“Solo Una Patada” se encuentra entre los temas más recordados de Ramón Ayala.

Un concierto para cerrar una etapa

Con 113 discos de larga duración publicados y 72 años de trayectoria, Ramón Ayala se prepara para ofrecer un concierto de despedida el 10 de octubre en La México, recinto donde también se han presentado figuras como Vicente Fernández y Juan Gabriel.

Para esta presentación, el acordeonista adelantó que compartirá el escenario con su nieto Christopher, quien también toca el acordeón y participará en un par de canciones durante el espectáculo.

A lo largo de su carrera, Ayala también ha recibido reconocimientos, entre ellos premios Grammy y Grammy Latinos, mientras su música ha mantenido presencia tanto en México como en Estados Unidos.