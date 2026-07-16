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Estas son las cinco películas más representativas de Elsa Aguirre

Por: Diana Valeria Leyva

15 Julio 2026, 06:51

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Entre los guiones de 'Ojos de juventud' y 'Vainilla, bronce y morir', esta leyenda del cine de oro mexicano compartió créditos con grandes estrellas

Estas son las cinco películas más representativas de Elsa Aguirre

La actriz mexicana y leyenda del cine de oro mexicanoElsa Aguirre, perdió la vida a los 95 años.

En su larga trayectoria compartió escena con estrellas como Pedro Infante, Luis Aguilar, Carlos López Moctezuma e Ignacio López Tarso. Para recordar su legado, aquí te dejamos algunas de sus películas más representativas.

Ojos de juventud (1948)

Esta película es considerada como el filme que catapultó a la actriz como protagonista, al interpretar a una joven llena de ilusiones que se compromete en un drama romántico.

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Junto a Joaquín Pardavé, la originaria de Chihuahua marcó el inicio de su legado como artista.

La estatua de carne (1951)

Su actuación fue muy elogiada y mostró una faceta más intensa y dramática, alejándose de los papeles juveniles.

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En esta película compartió escena con actores de la talla de Miguel TorrucoCarlos López MoctezumaSilvia PinalFernando Soto "Mantequilla" y Roberto Soto.

Cuatro noches contigo (1952)

Junto a Luis Aguilar, protagonizó uno de los clásicos melodramas donde una joven huye de su casa para evitar un matrimonio arreglado por su padre.

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Mientras escapaba, conoce a Luis, un vendedor desilusionado por el pasado que inicialmente se muestra reacio a lidiar con ella. Sin embargo, al enterarse de que la policía la busca tras ser reportada como secuestrada, decide ayudarla.

Cuidado con el amor (1954)

Una de sus películas más famosas, coprotagonizada por Pedro Infante y Eulalio González "Piporro".

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Mezcla comedia y romance, que sigue siendo de las más vistas de su filmografía.

Vainilla, bronce y morir (1957)

Considerada su interpretación más madura y compleja. Compartió créditos con Ignacio López Tarso en un drama que suele aparecer entre sus mejores trabajos.

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