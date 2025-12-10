Info 7 Logo
Estas son las canciones más escuchadas de Jenni Rivera en 2025

Por: Diana Leyva

09 Diciembre 2025, 14:18

A 13 años de su partida, te presentamos una lista de las canciones más escuchadas de la interprete de sencillos como 'Amiga si lo ves' o 'Porque no le calas'

Jenni Rivera, mejor conocida como "La Diva de la Banda" sigue siendo escuchada por sus fans, a 13 años de su fallecimiento. Recordemos que la cantante fue víctima de un accidente aéreo en las inmediaciones del municipio de Iturbide, Nuevo León.

Es por ello, que aquí te compartimos las cinco canciones más escuchadas durante este año.

  1. "No llega el olvido" - 166.7 millones de reproducciones

    hq720.jpg

  2. "Inolvidable" - 138.9 millones de reproducciones

  3. "Basta ya (Banda)" - 135.7 millones de reproducciones

  4. "De Contrabando" - 133.6 millones de reproducciones

    ab67616d0000b273f1420dc8985d2ee2feb92a05.jpg

  5. "Ya lo sé" - 130.9 millones de reproducciones

Estas canciones son clásicos de "La Diva de la Banda"

A continuación, te sugerimos algunas canciones que no deben de faltar en tu fiesta, si quieres que todos tus invitados entren en ambiente:

  • Mariposa de barrio
  • Paloma negra
  • Cuando muere una dama
  • Querida socia
  • Amiga si lo ves
  • Besos y copas

jenni-rivera-ultimo-concierto-arena.jpg

