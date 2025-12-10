Estas son las canciones más escuchadas de Jenni Rivera en 2025

A 13 años de su partida, te presentamos una lista de las canciones más escuchadas de la interprete de sencillos como 'Amiga si lo ves' o 'Porque no le calas'

Jenni Rivera, mejor conocida como "La Diva de la Banda" sigue siendo escuchada por sus fans, a 13 años de su fallecimiento. Recordemos que la cantante fue víctima de un accidente aéreo en las inmediaciones del municipio de Iturbide, Nuevo León.

Es por ello, que aquí te compartimos las cinco canciones más escuchadas durante este año.

"No llega el olvido" - 166.7 millones de reproducciones







"Inolvidable" - 138.9 millones de reproducciones



"Basta ya (Banda)" - 135.7 millones de reproducciones



"De Contrabando" - 133.6 millones de reproducciones







"Ya lo sé" - 130.9 millones de reproducciones

Estas canciones son clásicos de "La Diva de la Banda"

A continuación, te sugerimos algunas canciones que no deben de faltar en tu fiesta, si quieres que todos tus invitados entren en ambiente: