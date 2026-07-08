Estás son las canciones del nuevo álbum de Charli xcx

Entre los temas ya presentados se encuentran Rock Music, SS26 y Wink Wink, cuyos videoclips fueron estrenados durante el mes pasado

Charli xcx reveló la lista de canciones de Music, Fashion, Film, su séptimo álbum de estudio, que será lanzado el próximo 24 de julio y contará con la participación especial del reconocido director de cine David Cronenberg.

El nuevo material estará integrado por 11 canciones con una duración total de 30 minutos y cinco segundos. Entre los temas ya presentados se encuentran Rock Music, SS26 y Wink Wink, cuyos videoclips fueron estrenados durante el mes pasado.

David Cronenberg participa en el cierre del disco

La principal sorpresa del álbum es la colaboración de David Cronenberg en No One Lasts Forever, la canción que cerrará el proyecto y que se convierte en la única participación especial del disco.

El cineasta canadiense, reconocido por sus películas de terror y ciencia ficción, forma parte del concepto artístico que Charli xcx ha desarrollado para este lanzamiento.

Como parte de la promoción del álbum, la cantante anunció una serie de sesiones de escucha que se realizarán del 9 al 11 de julio en cines independientes de Norteamérica, Europa y Australia/Nueva Zelanda.

Además, el pasado 1 de junio sorprendió a sus seguidores al anunciar el disco a través de Instagram, donde compartió la portada oficial, una imagen en blanco y negro en la que aparecen John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese, en alusión a los tres conceptos que dan nombre al álbum: música, moda y cine.

También prepara una gira

Tras el lanzamiento de Music, Fashion, Film, Charli xcx iniciará una gira por Norteamérica con 12 conciertos en grandes recintos.

El tour comenzará el 11 de septiembre en Filadelfia e incluirá dos presentaciones en el Barclays Center de Brooklyn y dos más en el Kia Forum de Los Ángeles.

Lista de canciones