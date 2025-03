Estas figuras públicas han librado la ley tras denuncias de abuso

Entre las caras conocidas de políticos, futbolistas, cantantes y actores existe una gran posibilidad de que estos sean absueltos ante la justicia por ser acusados de abusos sexuales.

Ya sea por la falta de pruebas, influencias políticas, acuerdos extrajudiciales o el poder de su estatus, estos personajes siguen siendo vistos por algunos como inocentes, mientras que otros consideran que la justicia no se ha hecho completamente.

Políticos Acusados de Abuso Sexual: La Impunidad del Poder

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, ha sido acusado por más de una docena de mujeres de abuso sexual y acoso. A pesar de las denuncias, Trump no enfrentó consecuencias legales debido a la falta de pruebas concluyentes o a que muchas de las denuncias fueron desestimadas.

Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia, ha sido acusado de abuso de poder y relaciones inapropiadas con mujeres jóvenes. Las acusaciones de abuso sexual, incluida la de una menor en "bunga bunga parties", no llevaron a condenas formales, gracias a la prescripción de los delitos y la influencia política que ejerció durante su mandato.

Cuauhtémoc Blanco, recientemente quedó impune ante el dictamen de la Cámara de Diputados que rechazó el desafuero del diputado oficialista y exfutbolista, acusado de violación, en grado de tentativa, por su media hermana.

Cantantes y Actores: Abuso y Poder Mediático

Usher, el cantante de R&B, fue acusado de abuso sexual por varias mujeres en 2017, algunas de las cuales alegaron que les transmitió VIH sin informarlas. Aunque nunca enfrentó cargos penales, las demandas fueron resueltas con acuerdos financieros, lo que permitió al cantante evitar una condena.

Marilyn Manson, el controvertido cantante de rock, ha sido acusado de abuso sexual y físico por varias mujeres, incluida la actriz Evan Rachel Wood. Sin embargo, el caso sigue sin resolver, y Manson ha logrado evadir consecuencias legales por el momento, gracias a la falta de pruebas concluyentes y la influencia de su figura en la industria.

Chris Noth fue acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada y abuso. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido arrestado ni encarcelado. Las acusaciones se produjeron en medio de su regreso a la serie"And Just Like That" de Sex and the City, pero las investigaciones sobre estos casos no han resultado en cargos penales que hayan llevado a su encarcelamiento.

En 2022 Kevin Spacey fue juzgado en un tribunal de Nueva York por el caso de Anthony Rapp, pero el jurado falló a su favor, considerando que no hubo pruebas suficientes para demostrar que el abuso ocurrió como se había alegado.

Fúbolistas: Falta de pruebas

Dani Alves, exfutbolista que recientemente fue acusado por abuso sexual y las autoridades judiciales determinaron que había indicios suficientes para mantenerlo en prisión mientras se llevaba a cabo la investigación.

Jesús "Cabrito" Arellanes, exfutbolista del club fútbol Monterrey, una jueza ordenó poner en libertad al exfutbolista Jesús Arellano por falta de pruebas en la acusación de violación de su sobrina.

Este fenómeno plantea serias preguntas sobre la igualdad ante la ley, especialmente cuando se trata de figuras que, gracias a su fama o poder, logran eludir el castigo, dejando a las víctimas en una lucha constante por justicia.

Mientras tanto, el público sigue dividido entre aquellos que defienden la inocencia de estos personajes y quienes consideran que la impunidad persiste en ciertos círculos, donde la ley parece no ser suficiente para equilibrar el poder.

