Estafan a Alberto Benitta en CDMX; taxista le roba 25 mil pesos

El cantante Alberto Benitta denunció que fue víctima de una presunta estafa por parte de un taxista en la Ciudad de México, quien le cobró 25 mil pesos por un viaje cuyo costo real era de apenas 100 pesos.

A través de sus redes sociales, Benitta explicó que el incidente ocurrió el pasado 1 de octubre, durante un trayecto que iba de Avenida Alencastre hacia Tonalá, en la colonia Roma.

"Quiero denunciar por este magnífico medio social a este taxista bandido de CDMX, que me estafó con $25,000 mil pesos en un viaje de Avenida Alencastre hacia Tonalá en la colonia Roma el pasado 1 de octubre", escribió el artista.

El cantante relató que el conductor se negó a aceptar el pago en efectivo, que marcaba 100 pesos en el taxímetro, y lo condicionó a pagar con tarjeta, momento en que se llevó el presunto fraude.

"Al no querer aceptar los $100 pesos que marcó el taxímetro en efectivo, me condicionó a pagar con tarjeta. ¡Confío en que el banco reconozca mi caso! ¡Ayúdenme a hacerlo viral!", expresó.

Benitta señaló que ya presentó la denuncia correspondiente y que el caso se encuentra bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido una postura oficial de los hechos.