Estado de salud de Gomita genera alarma entre seguidores

Pese a que la cirugía de urgencia resolvió el problema principal, la etapa de recuperación ha representado un desafío para la famosa

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Aracely Ordaz, conocida públicamente como "Gomita", encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir una serie de videos donde muestra nuevas molestias físicas. La creadora de contenido solicitó el apoyo y las oraciones de su comunidad digital luego de presentar episodios de dolor e inflamación abdominal severa en días recientes.

Molestias surgieron después de una cirugía de emergencia

El malestar de la conductora se deriva de complicaciones médicas previas que la llevaron al quirófano de emergencia. Hace unos meses, la comediante fue intervenida por una obstrucción intestinal aguda ocasionada por una hernia de Petersen, un padecimiento interno que requirió atención quirúrgica inmediata para liberar órganos atrapados en la cavidad abdominal.

De acuerdo con especialistas, este tipo de hernias internas pueden ser consecuencia de modificaciones anatómicas tras procedimientos quirúrgicos anteriores.

En el caso de la influencer, la alteración derivó del bypass gástrico al que se sometió años atrás para perder peso, dejando espacio para la formación del atrapamiento intestinal.

Gomita presenta inflamación, cansancio y dolor constante

Pese a que la cirugía de urgencia resolvió el problema principal, la etapa de recuperación ha representado un desafío para la famosa.

Actualmente, la comediante manifiesta síntomas recurrentes como inflamación, cansancio y dolor constante, lo cual atribuye en parte a la exigente carga de trabajo que mantiene en sus redes sociales y proyectos personales.

Ante la situación, los usuarios en plataformas digitales expresaron mensajes de solidaridad y le recomendaron hacer una pausa en sus compromisos laborales. Por el momento, la conductora permanece bajo monitoreo médico y continúa compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud a través de sus canales oficiales.