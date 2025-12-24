Esta es la millonaria fortuna de Taylor Swift y así la construyó

Durante sus más de 20 años activa, Taylor formó un imperio musical que la convirtió en la artista femenina más acaudalada de todo el mundo

Después de que Taylor Swift donara un millón de dólares para combatir el hambre, surgió la pregunta sobre la magnitud de la fortuna de una de las artistas más influyentes del mundo, una cifra que confirma su estatus como multimillonaria.

Tras acumular éxito tras éxito a lo largo de su carrera y consolidarse como una de las figuras más poderosas de la industria musical, Swift ha logrado construir un patrimonio que va mucho más allá de los escenarios.

Además de su impacto en la música, la cantante estadounidense ha destacado por su faceta empresarial, con inversiones estratégicas y un manejo cuidadoso de sus derechos de autor, lo que ha sido clave en el crecimiento de su riqueza.

¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift?

De acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de la cantante nacida en Pensilvania asciende a $1,500 millones de dólares.

Con esta cifra, Swift se posiciona la mujer más rica del mundo del entretenimiento, superando a otras figuras de la música como Beyoncé, cuyo patrimonio se estima en alrededor de $700 millones de dólares.

¿Cómo construyó su patrimonio?

El mismo portal señala que la fortuna de Taylor Swift no proviene únicamente de la música. Sus ingresos son el resultado de una combinación de factores que incluyen ventas de discos, giras mundiales, derechos de autor, merchandising, patrocinios, inversiones inmobiliarias y proyectos cinematográficos.

Contrario a lo que algunas versiones afirmaron a finales de 2023, Swift no se convirtió en multimillonaria de manera repentina. Alcanzó oficialmente este estatus en mayo de 2024, durante la etapa europea de su exitosa gira The Eras Tour, cuando su patrimonio superó por primera vez los mil millones de dólares.