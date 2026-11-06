Esta es la fecha de estreno de segunda temporada de 'Off Campus'

La segunda tendrá como protagonistas a Allie Hayes y Dean Di Laurentis, mientras Hannah y Garrett seguirán en la historia

La espera para los seguidores de Off Campus ya tiene una fecha de término. Prime Video confirmó que la segunda temporada de la serie romántica llegará a su catálogo el 28 de abril de 2027, con una nueva historia de amor que tendrá como protagonistas a Allie Hayes y Dean Di Laurentis.

La producción continuará explorando las relaciones personales de los integrantes del equipo de hockey de la Universidad Briar, aunque cambiará el centro de su historia respecto a la primera entrega.

En esta ocasión, el romance de Allie y Dean ocupará el lugar principal, mientras que Hannah Wells y Garrett Graham permanecerán dentro del elenco y tendrán participación en la trama.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Off Campus?

Amazon anunció que los nuevos episodios de Off Campus estarán disponibles en Prime Video a partir del miércoles 28 de abril de 2027. La fecha fue confirmada el 5 de noviembre de 2026, después de varios meses de expectativa entre los seguidores de la adaptación televisiva.

La primera temporada debutó el 13 de mayo de 2026 y consiguió una respuesta destacada del público. Según datos difundidos por Amazon, la serie alcanzó 36 millones de espectadores en sus primeros 12 días de transmisión a nivel mundial, lo que la colocó como el tercer estreno de temporada más visto en la historia de Prime Video, detrás de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y Fallout.

El desempeño de la producción impulsó el interés por continuar con la adaptación de las novelas de Elle Kennedy, cuya historia sigue a un grupo de estudiantes universitarios vinculados con el equipo de hockey de Briar University.

Allie y Dean serán la pareja principal de Off Campus 2

La segunda temporada estará centrada en Allie Hayes, interpretada por Mika Abdalla, y Dean Di Laurentis, personaje a cargo de Stephen Kalyn.

La relación entre ambos comenzó a desarrollarse durante la primera entrega, por lo que los nuevos capítulos profundizarán en la conexión que surgió entre ellos.

La creadora y co-showrunner de la serie, Louisa Levy, había adelantado que la historia de Allie y Dean se convertiría en el romance principal de la continuación. También aclaró que los seguidores de Hannah y Garrett no dejarán de verlos, pues ambos personajes seguirán siendo parte importante del conjunto de protagonistas.

La primera temporada presentó la relación entre Hannah Wells, una estudiante de música que no está interesada en el hockey, y Garrett Graham, una de las figuras del equipo universitario.

La pareja inició un vínculo bajo circunstancias poco convencionales, pero terminó involucrándose sentimentalmente.

Con el cambio de protagonistas, la serie seguirá una estructura que permite desarrollar distintas historias románticas dentro del mismo grupo de personajes, sin abandonar las relaciones que se construyeron en temporadas anteriores.

¿De qué tratará la segunda temporada?

La nueva entrega continuará con el universo de las novelas de Elle Kennedy y pondrá atención en el vínculo entre Allie y Dean. Aunque Prime Video y el equipo creativo no han revelado todos los detalles de la trama, el cambio de pareja central anticipa una historia enfocada en la evolución sentimental de ambos personajes.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Levy explicó que la serie no seguirá necesariamente el mismo esquema de Bridgerton, en el que cada temporada adapta de manera directa la historia de una pareja distinta de los libros.

La intención, según la creadora, es ofrecer una historia romántica que tenga una resolución satisfactoria, pero mantener otro vínculo abierto para que el público tenga motivos para seguir la siguiente temporada.

De esta manera, Off Campus busca conservar su naturaleza coral y dar continuidad a las historias de los integrantes del equipo de hockey.

¿Quiénes estarán en el elenco de Off Campus 2?

Además de Mika Abdalla y Stephen Kalyn como la pareja central, la segunda temporada contará con el regreso de varios integrantes del reparto que participaron en la primera entrega. Entre los actores confirmados se encuentran:

Mika Abdalla como Allie Hayes.

como Allie Hayes. Stephen Kalyn como Dean Di Laurentis.

como Dean Di Laurentis. Ella Bright como Hannah Wells.

como Hannah Wells. Belmont Cameli como Garrett Graham.

como Garrett Graham. Antonio Cipriano como John Logan.

como John Logan. Jalen Thomas Brooks como John Tucker.

como John Tucker. Josh Heuston como Justin.

como Justin. Khobe Clarke como Beau Maxwell.

como Beau Maxwell. Steve Howey como Phil Graham.

La producción también incorporará a nuevos personajes que ampliarán el entorno de Briar University. Las actrices confirmadas para sumarse al reparto son:

India Fowler como Grace Ivers.

como Grace Ivers. Phillipa Soo como Scarlett.

como Scarlett. Shay Rudolph como Summer Di Laurentis, hermana de Dean.

¿Quién está detrás de la serie?

Off Campus está basada en la serie de novelas homónima de la escritora Elle Kennedy, integrada por cinco libros que siguen las relaciones amorosas y experiencias de un grupo de estudiantes de Briar University.

La adaptación televisiva fue creada por Louisa Levy y Gina Fattore, quienes también participan como co-showrunners y productoras ejecutivas. El equipo de producción ejecutiva incluye a Wyck Godfrey, Marty Bowen, James Seidman, Leanna Billings y Neal Flaherty.

La historia combina romance, amistad, deporte y los desafíos propios de la transición a la vida adulta. Con el estreno programado para el 28 de abril de 2027, Prime Video continuará desarrollando el universo de Briar University y pondrá en primer plano la relación de Allie y Dean.