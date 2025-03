'Esta año casi me rompe': Angela Aguilar en premios Billboard

"Fue un año que casi me rompe por todos los titulares y opiniones sobre mi relación y mi matrimonio", expresó Ángela, quien con valentía compartió cómo tuvo que enfrentarse a las críticas y especulaciones.

"He tenido que pararme en el escenario y cantar entre lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y las especulaciones de una historia que ni siquiera he contado", confesó, recibiendo el aplauso de la audiencia. "Aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie", agregó.