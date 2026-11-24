Laura aseguró que acatará las restricciones penitenciarias tras la polémica por difundir un mensaje de su esposo, condenado por violación y agresiones sexuales

Laura Brand, esposa del comediante británico Russell Brand, aseguró que respetará las disposiciones de la prisión donde su pareja cumple una condena de 10 años y medio, luego de la controversia provocada por la publicación de un mensaje del actor en el que insistió que es inocente de los delitos por los que fue sentenciado.

Durante el episodio más reciente de su programa de YouTube, "Sunday Service", publicado el domingo 22 de noviembre, Laura reconoció que la emisión anterior generó una considerable atención y afirmó que ahora comprende los límites establecidos por las autoridades penitenciarias.

"La semana pasada el episodio recibió una considerable cantidad de atención y, ahora que entiendo los parámetros establecidos por el brillante y profesional personal de HMP Littlehey, los respetaré absolutamente", expresó.

La polémica comenzó con un mensaje desde prisión

La controversia surgió una semana antes, cuando Laura leyó durante el programa una declaración escrita por su esposo desde el centro penitenciario HMP Littlehey, en Inglaterra, donde permanece recluido.

En el mensaje, Russell Brand reiteró que no es culpable de los delitos por los que fue encarcelado y señaló que se encontraba en una prisión destinada a hombres condenados por delitos sexuales.

La difusión de estas declaraciones provocó cuestionamientos sobre un posible incumplimiento de las normas penitenciarias británicas, que restringen las comunicaciones públicas de los internos cuando pueden causar angustia a las víctimas. También establecen condiciones especiales para que una persona privada de la libertad pueda comunicarse con medios de comunicación.

Ante la situación, el Ministerio de Justicia británico inició una investigación para determinar si Brand infringió las disposiciones de la prisión al enviar un mensaje destinado a difundirse públicamente.

Gobierno británico pidió revisar la publicación

El caso también generó reacciones de representantes políticos. Andy Burnham pidió a Google, empresa propietaria de YouTube, retirar el video en el que se difundió el mensaje del comediante, al considerar que las víctimas no deberían tener que escuchar sus declaraciones desde prisión.

La solicitud se produjo después de que el video superara el millón de reproducciones. Sin embargo, la publicación continuaba disponible en la plataforma, pese a las peticiones para que fuera retirada.

Las autoridades británicas señalaron que los internos no pueden utilizar a otras personas para eludir las restricciones que regulan sus declaraciones públicas. La investigación deberá establecer si el mensaje de Brand incumplió estas disposiciones y si corresponde aplicar alguna medida disciplinaria.

Laura continuará con el programa sin su esposo

En su nueva intervención, Laura explicó que continuará con "Sunday Service", una serie de contenido religioso que comenzó junto a Russell Brand aproximadamente seis meses atrás y que ahora conducirá por su cuenta.

La esposa del comediante afirmó que desea mantener el espacio porque disfruta realizarlo y porque ha recibido mensajes de apoyo de la audiencia.

"También es un lugar donde seguiré sintiéndome orgullosa de ser esposa, madre y una mujer que defiende a su familia", comentó al referirse a las críticas y al escrutinio público que ha enfrentado desde el encarcelamiento de su pareja.

En esta ocasión, el episodio estuvo centrado principalmente en la lectura de pasajes bíblicos y no incluyó nuevas declaraciones de Russell Brand desde prisión.

Russell Brand cumple condena por violación y agresiones sexuales

El comediante fue condenado a 10 años y medio de prisión después de que un tribunal de Southwark, en Londres, lo declarara culpable de un cargo de violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres.

La sentencia fue dictada el 9 de noviembre de 2026, luego de que fuera declarado culpable el 5 de noviembre. Brand cumple su condena en HMP Littlehey, un centro penitenciario de categoría C ubicado en Cambridgeshire, Inglaterra.

Además de la pena de prisión, deberá permanecer de por vida en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido.

La investigación sobre el mensaje difundido desde prisión continúa, mientras Laura Brand mantiene su intención de seguir con el programa digital, ahora sin compartir declaraciones de su esposo que contravengan las reglas penitenciarias.