Espinoza Paz sorprende al hablar coreano en redes sociales

El clip generó comentarios de sorpresa y bromas entre internautas, quienes resaltaron el esfuerzo del cantante por hablar en otro idioma.

Espinoza Paz volvió a colocarse entre las tendencias digitales luego de compartir un video en el que aparece hablando en coreano, una faceta poco habitual del cantante sinaloense que tomó por sorpresa a sus seguidores.

El intérprete difundió el clip a través de sus redes sociales, donde se le escucha pronunciando algunas frases en el idioma asiático, incluido un saludo que rápidamente generó reacciones entre sus fanáticos.

¿Qué mostró Espinoza Paz en su video en coreano?

En la grabación, el cantante interpreta breves expresiones en coreano, lo que provocó curiosidad entre los usuarios por su pronunciación y el contexto del contenido. El material se difundió rápidamente y acumuló reproducciones en pocas horas.

La publicación destacó dentro del contenido habitual del artista, quien suele compartir música, reflexiones y momentos personales con sus seguidores.

Reacciones tras el video en redes sociales

El clip generó comentarios de sorpresa y bromas entre internautas, quienes resaltaron el esfuerzo del cantante por aprender y utilizar nuevas expresiones en otro idioma. Algunos usuarios señalaron que su pronunciación resultó clara y entendible.

La interacción también derivó en especulaciones sobre una posible colaboración o proyecto relacionado con el mercado asiático, aunque el artista no ofreció detalles adicionales.