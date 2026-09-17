España elige 'La bola negra' para competir en los Óscar 2027

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, representará a España en la carrera por una nominación al Óscar a mejor película internacional.

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood, anunció este miércoles la Academia de Cine española.

"Estamos muy emocionados, muchísimas gracia, dijo un emocionado Javier Calvo en una conexión por vídeo desde Toronto, en cuyo festival presentaron anoche su película.

Calvo resaltó que 'La bola negra' está gustando "muchísimo" en Toronto y en Estados Unidos, y lanzó una promesa: "vamos a dejarnos la piel para llegar lo más lejos posible" en la carrera de los Óscar.

A su lado Ambrossi, que aseguró estar "temblando" y "llorando" por la noticia. "Es muy emocionante para nosotros, significa mucho para nosotros, muchas gracias por la confianza", aseguró.

Detrás de los directores estaban dos de los actores del filme, Carlos González y Milo Quifes, que no paraban de hacer gestos de alegría.

La película de Calvo y Ambrossi es un drama de época inspirado por una obra inacabada del poeta Federico García Lorca (1898-1936), que muestra la vida entrelazada de tres hombres en tres momentos históricos, y que ganó el premio a mejor dirección en la última edición del Festival de Cannes.