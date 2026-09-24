Escritor nominado al Goncourt enfrenta acusaciones por usar IA

Por su parte, el autor y su editorial, Grasset, niegan las acusaciones y aseguran estar recabando pruebas para refutarlas.

La Academia Goncourt, que entrega el premio homónimo considerado el más prestigioso de las letras en francés, pidió este miércoles prudencia tras la polémica desatada por las acusaciones lanzadas en las redes sociales contra uno de los nominados al galardón, Thélyson Orélien, por su supuesto uso de la inteligencia artificial (IA).

"Estamos atentos a todas las explicaciones que nos puedan dar, tanto por parte de la editorial como del propio autor. Pero, una vez más, hay que ser prudentes", indicó Philippe Claudel, máximo responsable del jurado que entrega este premio anual, en una entrevista publicada en el diario Le Figaro.

La controversia atañe a la novela 'C'était ça ou mourir' (Era eso o morir), con la que el haitiano-canadiense Thélyson Orélien entró en la primera lista de 16 candidatos potenciales al Goncourt 2026, que fue anunciada a comienzos de septiembre.

Una cuenta anónima publicó un mensaje rápidamente viralizado en la que se afirmaba que muchos fragmentos de esta obra, que ha sido un éxito de ventas, estaban redactados mediante IA.

Posteriormente, medios franceses también realizaron comprobaciones similares con el mismo resultado, aunque esta clase de tests no pueden ser considerados como pruebas irrefutables, tal y como recordó este miércoles el presidente de la Academia Goncourt.

Por su parte, el autor y su editorial, Grasset, niegan las acusaciones y aseguran estar recabando pruebas para refutarlas.

"¿Por qué poner en duda su palabra? Dice que está recopilando pruebas junto con sus editores para preparar un expediente y convencer a la opinión pública. Creo que debe de ser muy, muy difícil para él en estos momentos", señaló Claudel al medio Franceinfo.

En cualquier caso, el presidente de la prestigiosa institución literaria instaurada a comienzos del siglo XX alertó contra la ingerencia de la IA en el arte, que cuando está generado "por máquinas" pierde "una dimensión esencial".