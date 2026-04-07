Escándalo sacude a Ana Bárbara por presunta infidelidad

La mujer identificada como Adriana Toval denuncia ataques tras revelar relación con el esposo de la cantante Ana Bárbara

La polémica en torno a Ana Bárbara continúa escalando luego de que una mujer identificada como Adriana Toval asegurara haber mantenido una relación con Ángel Muñoz, esposo de la artista.

La joven decidió romper el silencio y compartir su versión sobre el triángulo amoroso que ha captado la atención en redes sociales, revelando que, tras hacer pública la supuesta infidelidad, ha sido blanco de una ola de ataques e insultos.

A poco más de un mes de haber expuesto la relación extramarital, Toval denunció que los comentarios negativos no han cesado. A través de sus plataformas digitales, aseguró que ha recibido mensajes con fuertes críticas, incluyendo expresiones discriminatorias.

Entre los ataques, destacó uno en particular en el que fue llamada “indígena fea”, lo que generó indignación entre algunos usuarios por el tono ofensivo de los comentarios.

Durante una entrevista, la joven afirmó que su intención no era perjudicar a la intérprete conocida como “La Reina de la Banda”, sino hacerle saber la verdad.

Explicó que le resultaba doloroso ver a la cantante proyectar una imagen de felicidad junto a Muñoz en redes sociales, mientras, según su versión, él mantenía una relación paralela.

Hasta el momento, ni Ana Bárbara ni su equipo han emitido una postura oficial sobre las declaraciones de Toval.