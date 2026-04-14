¡Escándalo! Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual

La actriz Ruby Rose, conocida por su participación en Orange Is the New Black, acusó públicamente a la cantante Katy Perry de una presunta agresión sexual

La actriz Ruby Rose, conocida por su participación en Orange Is the New Black, acusó públicamente a la cantante Katy Perry de una presunta agresión sexual ocurrida hace aproximadamente dos décadas en Melbourne, Australia.

Las declaraciones fueron difundidas a través de la red social Threads, donde la actriz detalló su versión de los hechos y aseguró que recientemente acudió a una comisaría para intentar iniciar un proceso formal.

El señalamiento y su versión de los hechos

Rose afirmó que el incidente ocurrió en una discoteca de Melbourne, identificada como Spice Market, y que en ese momento había testigos e incluso evidencia fotográfica.

“Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior a un lado se frotó en mi cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité proyectil sobre ella.”

Según su relato, durante años minimizó lo ocurrido y lo presentó públicamente como una anécdota, al no saber cómo procesarlo emocionalmente. También señaló que factores personales y profesionales influyeron en su silencio prolongado.

La actriz aseguró que el episodio le provocó una reacción inmediata de rechazo físico y emocional, y que posteriormente decidió no denunciar formalmente en ese momento.

En sus publicaciones, Rose explicó que no había presentado una denuncia antes debido al trauma, el miedo y lo que describió como manipulación psicológica.

Además, mencionó que en ese periodo recibió apoyo de la cantante en temas migratorios, lo que influyó en su decisión de no hacer pública la acusación.

También reconoció que ha enfrentado otras situaciones de abuso en su vida, lo que complicó aún más el proceso de denunciar.

La actriz informó que recientemente acudió a una comisaría para explorar si alguno de los casos que ha vivido puede ser investigado, aunque reconoció que podrían haber prescrito por el tiempo transcurrido.

Posteriormente, confirmó en redes que ya había salido de la estación policial tras realizar el procedimiento inicial.

Hasta ahora, Katy Perry no ha emitido ninguna declaración pública respecto a las acusaciones.

Tampoco se ha confirmado oficialmente la apertura de una investigación por parte de autoridades australianas u otras instancias.