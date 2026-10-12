¡Escándalo en La Granja VIP 2! Bebeshita expone traición

La influencer destapó un apasionado acercamiento entre Kevyn e Ivonne Montero que amenaza con romper las alianzas del reality show.

La tensión en “La Granja VIP” volvió a encender las redes sociales luego de que Daniela Alexis, mejor conocida como “Bebeshita”, revelara ante sus compañeros una comprometida situación entre Kevyn e Ivonne Montero, cuestionando la lealtad y las verdaderas intenciones dentro del reality show.

Durante una conversación en la casa, “Bebeshita” detalló un acercamiento íntimo que presenció entre ambos participantes durante una fiesta, asegurando que Kevyn se mostró sumamente afectuoso con Ivonne a pesar de la supuesta amistad cercana que mantiene con otras participantes como Natalia.

La revelación que encendió la polémica

De acuerdo con lo relatado por la influencer, el acercamiento no pasó desapercibido y provocó el asombro de quienes presenciaron la escena en la convivencia:

“En la peda estaban ya pedos los... está pedo él, y fue y le agarraba las manos y: 'tú eres la única y yo estoy enamorado de ti'... ¡Una pendejada! Yo vi todo”.

La participante cuestionó fuertemente la actitud de Kevyn al señalar que, a pesar de demostrar ese nivel de afecto y cercanía, sus acciones en el juego no respaldan sus palabras hacia sus aliadas más cercanas.

Cuestionamientos por la salvación en la gala

La controversia escaló al recordar el momento crucial de la gala de salvación, donde Ivonne tuvo en sus manos la decisión de salvar a uno de los granjeros en riesgo y optó por beneficiar a Natalia en lugar de Kevyn. Ante esta jugada, “Bebeshita” hizo hincapié en la falta de reciprocidad:

“Son súper amigos, pero no se salvan... pero sí se dan nalgadas”.

Con estas declaraciones, el ambiente dentro de “La Granja VIP” se mantiene al límite, dejando en evidencia las fracturas en las alianzas, las estrategias contrapuestas y las tensiones sentimentales que continúan marcando el rumbo de la competencia.