'Es un fenómeno'. Resalta Messi su buena relación con Bad Bunny

Aunque durante los años que estuvo en la élite era prácticamente imposible conseguir una entrevista con Lionel Messi, ahora que el astro argentino está en el ocaso de su carrera en Estados Unidos, ha sido más accesible para charlar con ciertas personalidades.

Además de ser más abierto para hablar, el campeón del mundo también ha mostrado su faceta más humana, incluyendo cómo es su relación con ciertas personalidades, una de ellas el cantante Bad Bunny.

En su reciente entrevista con el streamer Luzu TV, Messi comentó que tiene una buena relación con el puertorriqueño, quien lo ha mencionado algunas ocasiones en un par de canciones.

“Nos hemos mandado un par de mensajes”, admitió el capitán del Inter Miami; además, compartió que hace no mucho tiempo tuvieron una pequeña reunión.

Pese a que ambos pertenecen a mundos totalmente opuestos, ambos se reunieron por primera vez en un comercial para la marca que patrocina a Messi y lograron una buena conexión que se mantiene.

Esta entrevista a Lionel refuerza el término llamado "sporteinment", en el cual el deporte se une con el mundo del entretenimiento, mediante el que se busca generar una mayor exposición para ciertas cosas, en este caso, la del Inter Miami, que desde la llegada de Messi se posicionó en todo el mundo.