¡Es su clon! Así luce el hijo de Luis Miguel con 19 años

Aunque hasta ahora ha mantenido un perfil bajo, algunos reportes señalan que podría estar interesado en incursionar en la música

Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, fue captado recientemente en el Aeropuerto de la Ciudad de México junto a su madre y su hermano menor, lo que permitió ver por primera vez su rostro a los 19 años.

Imágenes del joven se vuelven virales

Las imágenes se difundieron en programas de espectáculos y rápidamente se volvieron virales en redes sociales, ya que durante años la actriz había procurado mantener a sus hijos alejados del ojo público para proteger su privacidad.

Usuarios destacan parecido con Luis Miguel

En los videos se observa al joven caminando junto a su madre sin detenerse a dar declaraciones; sin embargo, su aparición llamó la atención de los seguidores de la pareja, quienes destacaron el gran parecido que tiene con su padre, conocido como “El Sol de México”.

Hijo mayor de la relación entre Arámbula y Luis Miguel

Miguel es el mayor de los dos hijos que Arámbula tuvo con Luis Miguel durante su relación entre 2005 y 2009. Aunque hasta ahora ha mantenido un perfil bajo, algunos reportes señalan que podría estar interesado en incursionar en la música, siguiendo los pasos de su padre.