¡Es oficial! Óscar 2027 y 2028 ya tienen fecha oficial

La Academia confirma calendario y anuncia cambios históricos en sede y transmisión de los premios más importantes de Hollywood

Las ediciones 99 y 100 de los premios más importantes de Hollywood ya tienen sus fechas marcadas en el calendario.

Este martes, la Academia de Hollywood y la cadena ABC anunciaron las fechas en un comunicado conjunto, las cuales serán el 14 de marzo de 2027 y el 5 de marzo de 2028.

Estas serán las últimas emisiones de la gala de los Óscar por su distribuidor habitual, ABC, antes de que pase a YouTube, además de que también serán las últimas que se llevarán a cabo en el Teatro Dolby, que ha sido la sede habitual de los premios durante más de dos décadas.

Este cambio de sede responde a un acuerdo de una década para trasladar la gala al centro de Los Ángeles a partir de 2029, al Teatro Peacock, que también acoge otros galardones como los Emmy.

Del mismo modo, la Academia anunció las fechas clave de la 99.ª edición, como que el período de elegibilidad de los proyectos será a partir del 1 de enero de 2026 y que la fecha límite de presentación para las categorías generales será el 12 de noviembre de este año.

Los nominados se darán a conocer el 21 de enero de 2027 y el encuentro previo de los aspirantes a la estatuilla dorada, conocido como el Luncheon, se llevará a cabo el martes 16 de febrero de 2027.