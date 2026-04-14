¡Es oficial! Ed Sheeran regresa a México con concierto para 2026

Ed Sheeran confirmó su regreso a México como parte de su gira internacional 'Loop Tour', noticia que generó gran expectativa entre sus seguidores.

El cantante británico Ed Sheeran confirmó su regreso a México como parte de su gira internacional “Loop Tour”, noticia que generó gran expectativa entre sus seguidores.

El intérprete de éxitos como “Shape of You” y “Perfect” se presentará el próximo 11 de diciembre de 2026 en la Ciudad de México.

Un regreso esperado

No es la primera vez que el artista pisa suelo mexicano. En visitas anteriores, Sheeran logró llenar recintos durante giras como “Divide Tour” y “Mathematics Tour”, consolidando a México como una de sus plazas más fuertes en Latinoamérica.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde el cantante lanzó un mensaje directo a sus fans: “¿México, están listos?”, confirmando así una nueva etapa de su carrera con el “Loop Tour”.

La venta general de boletos está programada para el 20 de abril de 2026 a las 11:00 horas, y estará disponible tanto en línea como en taquillas físicas.

Hasta ahora, no se han dado a conocer los precios ni las posibles fases de preventa, aunque se espera que en los próximos días se revelen más detalles. La distribución de entradas estará a cargo de la boletera Funticket.

Debido a la alta demanda que suelen generar sus presentaciones, se recomienda a los seguidores mantenerse atentos a los canales oficiales para asegurar su lugar.

Un espectáculo innovador

El “Loop Tour” representa una evolución en el estilo en vivo de Ed Sheeran, quien se ha caracterizado por utilizar tecnología de loops, es decir, capas de sonido grabadas en tiempo real que le permiten construir sus canciones en el escenario sin necesidad de una banda completa.

Aunque no se han revelado todos los detalles del show, se espera un recorrido por sus mayores éxitos, así como una producción que combine cercanía con el público y elementos tecnológicos.

México, parada clave

El regreso de Sheeran reafirma la importancia del público mexicano en su carrera, luego de años de éxitos y presentaciones con entradas agotadas en el país.