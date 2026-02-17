¡Es oficial! Alex Warren debutará en los premios BRIT 2026

El cantante estadounidense Alex Warren actuará por primera vez en los BRIT Awards 2026, tras el éxito récord de su hit “Ordinary” en Reino Unido

Es oficial: Alex Warren se presentará en los BRIT Awards 2026. La organización lo anunció este 16 de febrero, confirmando que el cantante estadounidense hará su debut en la ceremonia con una actuación en vivo.

after absolutely popping off this year, he’s finally pulling up to the UK 🇬🇧✨@alexwaarren is set to make his BRITs performance debut at The BRIT Awards 2026!



Watch his performance live Saturday 28th February on ITV1 & ITVX in the UK and on YouTube globally pic.twitter.com/FBxQWBTD0m — BRIT Awards (@BRITs) February 16, 2026

El evento se celebrará el sábado 28 de febrero de 2026 en el Co-op Live de Manchester, marcando la primera vez en la historia de los BRITs que la gala se realiza fuera de Londres. La transmisión será en vivo por ITV e ITVX en Reino Unido, y globalmente a través de YouTube.

Un 2025 de récords

La confirmación llega tras un año explosivo para Warren. Su sencillo “Ordinary” dominó el mercado británico: fue la canción más reproducida en la radio del Reino Unido y pasó 13 semanas no consecutivas en el número uno del UK Singles Chart, el reinado más largo para un artista estadounidense en esta década.

El tema también le valió una nominación a International Song of the Year en los mismos premios. Warren expresó su entusiasmo al recordar que fue en Reino Unido donde “Ordinary” despegó primero y cambió su carrera.

En el cartel también figuran artistas como Harry Styles, Olivia Dean, Wolf Alice, Rosalía y Mark Ronson.

¿Quién es Alex Warren?

Alex Warren, cuyo nombre completo es Alexander Warren Hughes, nació el 18 de septiembre de 2000 en Carlsbad, California.

Antes de convertirse en estrella del pop, construyó una enorme base de seguidores en redes sociales. Fue uno de los fundadores de Hype House, colectivo de creadores que marcó una era en TikTok entre 2019 y 2022.

En 2021 inició su carrera musical independiente y alcanzó el éxito global con “Ordinary”, que llegó al número uno del Billboard Hot 100. Su álbum debut, You’ll Be Alright, Kid, entró al Top 10 del Billboard 200, consolidándolo como una de las nuevas figuras del pop internacional.

Con más de 50 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y una gira por arenas programada para 2026, Warren se posiciona como uno de los artistas más influyentes de su generación.