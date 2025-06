Es MrBeast primer youtuber en tener 400 millones de suscriptores

Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, se convirtió este domingo en el primer youtuber en alcanzar los 400 millones de suscriptores.

Donaldson cuenta con más de 84,600 millones de visitas en su canal principal, en el que ha subido 875 videos, el último de ellos con el futbolista brasileño Neymar da Silva.

MrBeast es famoso por ponerse en situaciones límites, como pasar 50 horas enterrado en un ataúd, así como por crear megaconcursos, como recrear todas las pruebas de la serie "Squid Game", su video más popular con más de 802 millones de reproducciones.

400,000,000 subscribers! A decade ago before I blew up everyone in my life told me I was to obsessed and constantly told I’d never make it. Despite that I was in love with making content and grinded every moment my eyes were open for 7 years before anyone started watching. I… pic.twitter.com/GkAhG8o2rj