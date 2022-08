¿Es el final de HBO Max?

Un fuerte rumor apunta a que la plataforma de HBO Max está en sus últimos momentos y que su cierre está a la vuelta de la esquina

Por: Edson López

agosto, 03, 2022 22:45

El mundo del streaming ha temblado con la noticia de una posible cancelación de contenido en la plataforma HBO Max.

Luego de que se anunciara que Batgirl no vería la luz, y luego de que la plataforma eliminara seis producciones exclusivas de su catálogo, los fans de HBO se han preguntado ¿que pasa con la plataforma?

Origen de HBO Max.

HBO Max nace como la respuesta natural de Warner de llevar sus productos a una plataforma individual que compita contra Netflix y la hasta en ese momento la segunda plataforma más grande Disney Plus y Amazon Prime.

HBO Max comenzó siendo un sistema de pago de la productora de TV HBO, la cual llevaba por nombre HBO Go, en ella nacieron series como Game Of Thrones, Chernobyl y Sex and the City .

Luego de una reestructuración en la que se involucró Warner, DC, Cartoon Network, y productoras como Lionsgate, y Sony, el 27 de Mayo del 2020, HBO Max sería lanzado en Estados Unidos y algunos países de prueba, y finalmente siendo liberado en el resto del mundo incluyendo Latinoamérica el 29 de junio del 2021.

La plataforma alcanzó un pico de popularidad muy alto de forma casi instantánea gracias a su repertorio de blockbusters como: Harry Potter, El Señor de los Anillos, Godzilla, la trilogía del Caballero de la Noche, y un amplio abanico de clásicos del cine y la televisión.

A su vez, con el tiempo, los suscriptores que este iba sumando, incrementaban gracias a las producciones originales como Euphoria, que rápidamente se coronó como una de las series juveniles más influyentes de la década de los 2020´s.

¿El fin de HBO Max?

En 2018, AT&T adquirió Warner Media por la suma de 85,000 millones de dólares, y desde entonces, se ha buscado la fusión de contenidos entre Warner y Discovery.

Internet explotó en un mar de comentarios acerca del fin de la plataforma, esto a causa de los rumores de una posible migración de contenido de HBO Max a Discovery Plus, la plataforma oficial de AT&T y regresar a HBO a ser un canal de televisión de pago.

Dentro de Warner se han llevado una serie de cambios y reestructuración de mandos a los que les debemos, el lanzamiento del "Synder´s Cut" de la Liga de la justicia y el despido de algunos encargados de DC Films a los que se les señala como los principales culpables del fallido Universo Cinematográfico de DC.

Desde 2020, las oficinas Warner, y AT&T han estado en un malabar de decisiones que desembocaron finalmente a hoy 3 de agosto, en el que un reporte filtrado por Grace Randolph (creadora de contenido y reportera de Hollywood), en donde contempla una posible ola de despidos del 70% del personal de HBO Max, para asegurar la fusión entre la plataforma y Discovery Plus.

El objetivo es reunir todo el catálogo de las plataformas en uno solo, pero Warner ya había perdido uno de sus pilares más fuertes a principios de esta semana cuando anunció que los derechos de Harry Potter pasarían a manos de Peacock.

Reacción de los fans de HBO Max

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y acompañados de memes, los fans de la plataforma expresaron el disgusto de saber que la plataforma corre el riesgo de desaparecer.

