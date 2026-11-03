Es Bebeshita la primera nominada de la semana en La Granja VIP 2

La decisión leída por el conductor Adal Ramones colocó a la integrante en la tabla de eliminación, provocando reclamos en la competencia.

En una velada marcada por la tensión y el drama tras su reciente eliminación, el cantante Pablo Montero hizo uso del beneficio conocido como "El Legado" para sentenciar directamente a Daniela Alexis, mejor conocida como "Bebeshita", enviándola de manera automática a la tabla de nominación de la semana en La Granja VIP 2.

La dinámica se dio a conocer durante la transmisión en vivo, donde el conductor Adal Ramones abrió el sobre sellado que contenía la decisión final tomada por el octavo eliminado antes de abandonar formalmente la competencia.

Intercambio de reclamos y justificación de la sentencia

Al ser cuestionado sobre los motivos de su elección, Pablo Montero señaló asperezas previas dentro de la convivencia cotidiana en la casa, argumentando comentarios y situaciones que afectaron la relación entre ambos participantes durante las semanas anteriores.

Por su parte, la reacción de Bebeshita no se hizo esperar y respondió frontalmente ante las cámaras:

"Un caballero es un caballero, no tiene que estar diciendo tonterías, mentiras y estupideces. Por eso estás afuera y te veo afuera la próxima semana... ¡Bye!", declaró la concursante.

Muestras de afecto y reacciones dentro de la casa

En contraste con el enfrentamiento, Natalia Alcocer aprovechó el enlace para enviarle emotivos mensajes de cariño al intérprete, expresando cuánto extraña su presencia en la competencia y elogiando su labor junto a los demás integrantes.

Por su parte, Montero dedicó unas palabras de reconocimiento hacia Natalia, destacando su fortaleza y admiración por el papel que desempeña como madre fuera del reality show.

Con esta sentencia, la tabla de nominación suma a su primera participante en riesgo de abandono, reconfigurando las estrategias del resto de los concursantes rumbo a la siguiente gala de eliminación.