Erling Haaland reacciona a corrido creado por fans mexicanos

La respuesta del atacante del Manchester City emocionó tanto a los músicos como a sus seguidores, ya que el comentario acumuló cientos de miles de reacciones

Erling Haaland volvió a demostrar el cariño que ha recibido por parte de la afición mexicana durante el Mundial 2026. El delantero noruego sorprendió al reaccionar a un corrido que la agrupación Banda La Prestigiosa creó especialmente para él y que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Haaland sorprende con mensaje en español

De acuerdo con los integrantes de la banda, la canción fue grabada en apenas unos minutos y publicada en Instagram, donde comenzó a sumar miles de reproducciones. La sorpresa llegó cuando el propio Haaland comentó la publicación en español con el mensaje: “Les escucho”, acompañado de los emojis de la bandera de México y unos tacos.

La respuesta del atacante del Manchester City emocionó tanto a los músicos como a sus seguidores, ya que el comentario acumuló cientos de miles de reacciones y dio una enorme difusión al video. La agrupación aseguró que nunca imaginó que el futbolista respondería tan rápido a su homenaje.

El corrido adapta al estilo de banda regional mexicana el famoso cántico que acompaña a Haaland en Europa y, además, incluye un mensaje de apoyo para que Noruega derrote a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial.

Crece el vínculo con la afición mexicana

Con este gesto, Haaland continúa fortaleciendo el vínculo que ha creado con los aficionados mexicanos durante la Copa del Mundo, donde se ha convertido en una de las grandes figuras del torneo.