Erik Rubín es captado nuevamente con su posible novia

De acuerdo con lo que ha trascendido, sus hijas ya conviven con la nueva pareja, un aspecto que ha generado interés por la nueva dinámica familiar.

El cantante Erik Rubín volvió a captar la atención pública tras ser visto junto a su nueva pareja en un evento, donde también estuvo presente su hija Nina, en una escena que no pasó desapercibida.

¿Qué ocurrió durante el evento?

Las imágenes que circularon en redes muestran al exintegrante de Timbiriche conviviendo con naturalidad tanto con su pareja como con su hija, lo que fue interpretado por algunos como una señal de cercanía y confianza en esta nueva etapa.

Aunque el cantante no ha hecho una confirmación oficial sobre su romance, en semanas recientes ha sido captado en distintas ocasiones con la misma mujer, lo que ha reforzado las versiones sobre la relación.

¿Cómo es la dinámica familiar?

De acuerdo con lo que ha trascendido, sus hijas ya conviven con la nueva pareja, un aspecto que ha generado interés por la dinámica que mantiene tras su separación con Andrea Legarreta.

¿Qué ha dicho el cantante al respecto?

Por ahora, Erik Rubín ha optado por mantener su vida personal en discreción; sin embargo, sus recientes apariciones públicas dejan ver que atraviesa una nueva etapa en el ámbito personal.