Eric del Castillo acusa de abandono a sus hijas Kate y Verónica

El actor de 91 años pidió más convivencia y cercanía de ellas, pues asegura que el tiempo avanza y no quiere que la unión familiar se siga fracturando.

Eric del Castillo, uno de los actores más emblemáticos del entretenimiento en México, se colocó en el centro de la conversación pública tras lanzar un reclamo directo hacia sus hijas, Verónica y Kate del Castillo, por la falta de convivencia y visitas familiares.

En entrevista con medios, y acompañado de su esposa Kate Trillo, el histrión de 91 años expresó su tristeza ante lo que considera una evidente distancia familiar. Señaló que desea mayor cercanía con ambas, pues el paso del tiempo es un factor que ya no pueden ignorar.

“Hijita, ya ves si ya te plantas más, ¿eh? Igualmente tú, Verónica, eso son puro pisa y corre en la casa nuestra. Oigan, no se olviden que sus padres cada día nos hacemos más mayores. Para que se pongan abusadas con los tiempos”, externó.

Por su parte, su esposa recordó que ambas fueron criadas con bases firmes, sin caer en malas compañías ni sustancias, aunque admitió que llegaron a cometer travesuras como escaparse de la escuela para irse de pinta.

Tras la difusión del video, Verónica reaccionó asegurando que sí mantiene cercanía: “Papi, no me regañes, yo vivo pegada a ustedes”. Mientras que Kate fue cuestionada por reporteros en un evento y respondió que hace lo posible por verlos cuando viaja a México, sin embargo, su ritmo laboral complica la frecuencia.