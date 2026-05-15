VIE 14 FEB
30°

Espectáculos

'Éramos indios': Defiende Arcángel a España por la Conquista

Por: María Fernanda Colunga

14 Mayo 2026, 08:51

Compartir
WhatsApp

Las declaraciones provocaron críticas en redes sociales, donde algunos señalaron que el cantante minimizó los abusos y el impacto histórico sufrido.

'Éramos indios': Defiende Arcángel a España por la Conquista

Arcángel se colocó entre las principales tendencias luego de asegurar durante un concierto en Madrid que España no debe pedir disculpas a América por la conquista, declaraciones que provocaron críticas y debate en redes sociales entre usuarios de distintos países de Latinoamérica.

El cantante puertorriqueño realizó los comentarios en medio de su concierto, donde habló sobre la relación histórica entre España y América Latina frente a miles de asistentes.

¿Qué dijo Arcángel sobre España y América?

Durante su presentación, el intérprete expresó que se siente orgulloso de España y rechazó las peticiones que exigen disculpas históricas por la conquista.

“España no tiene que pedirle disculpas a nadie”, declaró el cantante frente al público.

Arcángel también afirmó que la llegada de los españoles cambió el rumbo cultural y social del continente americano, comentarios que fueron retomados por usuarios y medios internacionales.

En otra parte de su discurso, el reguetonero habló sobre la herencia hispana en América Latina y defendió aspectos relacionados con la educación, la infraestructura y el idioma.

“Nosotros éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”, expresó.

Además, el cantante no solo rechazó el término “latino” para abrazar el de “hispanoamericano”, sino que también lanzó declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El artista puertorriqueño también cuestionó a líderes como Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Lula da Silva, quienes han respaldado posturas relacionadas con una disculpa histórica de España por los abusos cometidos durante la Conquista.

“¿Y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?”, añadió el cantante.

Las declaraciones provocaron críticas entre usuarios de redes sociales, donde algunos señalaron que el cantante minimizó los abusos y el impacto histórico sufrido por los pueblos originarios de América.

Otros internautas defendieron sus comentarios y respaldaron su postura sobre la herencia cultural española en América Latina.

Para muchos usuarios, esta controversia se suma a otras polémicas que han acompañado la trayectoria de Arcángel durante los últimos años.

Comentarios