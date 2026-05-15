'Éramos indios': Defiende Arcángel a España por la Conquista

Las declaraciones provocaron críticas en redes sociales, donde algunos señalaron que el cantante minimizó los abusos y el impacto histórico sufrido.

Arcángel se colocó entre las principales tendencias luego de asegurar durante un concierto en Madrid que España no debe pedir disculpas a América por la conquista, declaraciones que provocaron críticas y debate en redes sociales entre usuarios de distintos países de Latinoamérica.

El cantante puertorriqueño realizó los comentarios en medio de su concierto, donde habló sobre la relación histórica entre España y América Latina frente a miles de asistentes.

¿Qué dijo Arcángel sobre España y América?

Durante su presentación, el intérprete expresó que se siente orgulloso de España y rechazó las peticiones que exigen disculpas históricas por la conquista.

“España no tiene que pedirle disculpas a nadie”, declaró el cantante frente al público.

Arcángel también afirmó que la llegada de los españoles cambió el rumbo cultural y social del continente americano, comentarios que fueron retomados por usuarios y medios internacionales.

En otra parte de su discurso, el reguetonero habló sobre la herencia hispana en América Latina y defendió aspectos relacionados con la educación, la infraestructura y el idioma.

“Nosotros éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”, expresó.

Además, el cantante no solo rechazó el término “latino” para abrazar el de “hispanoamericano”, sino que también lanzó declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El artista puertorriqueño también cuestionó a líderes como Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Lula da Silva, quienes han respaldado posturas relacionadas con una disculpa histórica de España por los abusos cometidos durante la Conquista.

“¿Y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?”, añadió el cantante.

🇪🇸 | El cantante Arcángel afirmó que España no tiene que pedir perdón a ningún país latinoamericano: "¿Y las calles, escuelas e iglesias que construyeron para que fueras educado hoy en día?, ¿de dónde salió?".pic.twitter.com/yUD1Pn8GBj — Informa Cosmos (@InformaCosmos) May 12, 2026

Las declaraciones provocaron críticas entre usuarios de redes sociales, donde algunos señalaron que el cantante minimizó los abusos y el impacto histórico sufrido por los pueblos originarios de América.

Otros internautas defendieron sus comentarios y respaldaron su postura sobre la herencia cultural española en América Latina.

Para muchos usuarios, esta controversia se suma a otras polémicas que han acompañado la trayectoria de Arcángel durante los últimos años.