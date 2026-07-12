Equipo de Margaret Qualley niega infidelidad tras su separación

El equipo de Margaret Qualley desmintió que la infidelidad o la falta de confianza provocaran su ruptura con Jack Antonoff tras casi tres años de matrimonio

El equipo de Margaret Qualley respondió a las especulaciones surgidas tras conocerse el fin de su matrimonio con el productor musical Jack Antonoff y aseguró que las versiones sobre una supuesta infidelidad o problemas de confianza son falsas.

Mediante un comunicado difundido el viernes 10 de julio, la actriz rechazó las versiones que comenzaron a circular después de que se confirmara su separación, casi tres años después de haberse casado.

Niegan problemas de confianza

El pronunciamiento llegó dos días después de que PEOPLE informara en exclusiva sobre la ruptura. En ese momento, fuentes cercanas señalaron que ambos intentaban resolver la situación y que todavía se tenían un profundo cariño.

Posteriormente, Us Weekly publicó el testimonio de una fuente anónima que aseguraba que la pareja atravesaba problemas desde hacía varios años y que la actriz había decidido poner fin a la relación debido a la distancia, las agendas de trabajo y una supuesta falta de confianza.

Ante esas afirmaciones, el portavoz de Qualley aseguró que "las narrativas que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son categóricamente falsas" y enfatizó que "nohay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada fuera del respeto y la colaboración en esta relación".

Piden respeto a su privacidad

En el comunicado también se destacó que ambos mantienen un profundo afecto mutuo y se pidió que se respete su privacidad durante este proceso.

"Se tienen un profundo amor y cariño. Solo hay dos personas en este matrimonio, y las fuentes que hablan con la prensa y comentan sobre su relación no son personas que los conozcan", señala el mensaje.

Hasta el momento, el representante de Jack Antonoff no ha emitido declaraciones públicas sobre la separación.

Una relación iniciada en 2021

Margaret Qualley y Jack Antonoff comenzaron su relación en 2021, hicieron oficial su romance en marzo de 2022, se comprometieron ese mismo año y contrajeron matrimonio en agosto de 2023 en Nueva Jersey, en una ceremonia a la que asistieron invitados como Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz y Lana Del Rey.

La relación también inspiró parte del trabajo musical de Antonoff, quien escribió la canción dirty wedding dress para Bleachers basándose en su boda. Además, Lana Del Rey lanzó el tema Margaret, con la colaboración del productor, inspirado en los primeros años de la pareja.

A principios de este año, Qualley declaró en una entrevista con Vanity Fair que siempre había buscado a la persona indicada y que la había encontrado en Antonoff.