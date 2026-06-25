Envían famosos mensajes de apoyo a Venezuela tras sismos

Artistas reaccionaron en redes sociales a los sismos en Venezuela, con mensajes de solidaridad y llamados a la calma ante la emergencia ocurrida este miércoles.

Los sismos registrados este miércoles en Venezuela provocaron una amplia reacción en el mundo del entretenimiento y entre creadores de contenido, quienes expresaron preocupación, mensajes de apoyo y llamados a la calma a través de sus redes sociales.

Las celebridades compartieron desde testimonios del susto vivido hasta mensajes de solidaridad con la población afectada, luego de la secuencia sísmica que incluyó dos movimientos de gran magnitud con apenas segundos de diferencia.

Mensajes de apoyo desde la música y la actuación

El cantante Danny Ocean, originario de Venezuela, utilizó su cuenta en X para enviar palabras de aliento y pedir unidad ante la emergencia.

“Fuerza y muchas oraciones para Venezuela. Hoy más que nunca, ¡unidos!”, escribió, además de alertar sobre una posible alerta de tsunami en zonas costeras.

Por su parte, la actriz Gaby Spanic reaccionó a través de una historia en Instagram, donde expresó su temor y pidió protección para los países afectados por el fenómeno natural.

“Dios mío santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba y Curazao”, publicó.

Reacciones de artistas venezolanos en el extranjero

El cantante Ricardo Montaner también se pronunció en redes sociales con un mensaje breve pero enfático en el que pidió por la protección del pueblo venezolano ante la situación de emergencia.

De igual forma, la actriz Marjorie de Sousa compartió un mensaje de apoyo en sus historias de Instagram, expresando solidaridad con su país de origen en medio de los reportes de daños y evacuaciones.

Sismos generan alarma en la región

Los movimientos telúricos registrados en Venezuela fueron descritos como una secuencia poco común, con dos terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2 ocurridos en un lapso de 39 segundos, lo que incrementó la percepción de impacto en distintas zonas del país.

El evento generó evacuaciones, cortes de servicios y reportes de daños en varias ciudades, mientras continúan las evaluaciones oficiales sobre el alcance de las afectaciones.