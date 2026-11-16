El reconocido reguetonero agradeció las muestras de cariño y apoyo incondicional recibidas por parte de sus admiradores globales.

Tras verse en la necesidad de modificar diversas fechas de sus presentaciones y suspender algunas transmisiones en vivo debido a complicaciones de salud, el reconocido reguetonero Don Omar envió un mensaje alentador a todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

El intérprete compartió una publicación donde expresó su agradecimiento hacia las muestras de cariño y apoyo incondicional recibidas por parte de sus fanáticos, asegurando que su prioridad actual es la recuperación total.

"Regresaré, recuperado, con más fuerzas y más agradecimiento. Gracias a todos", escribió el artista en su cuenta oficial.

Reacción de la comunidad digital y seguidores

La reacción de la comunidad digital no se hizo esperar, acumulando miles de comentarios de pronta recuperación y mensajes solidarios por parte de colegas y admiradores de diversas partes del mundo, quienes destacaron que la salud del cantante es lo primero y reiteraron su espera para verlo nuevamente sobre los escenarios.

Próximas presentaciones

A pesar de estos ajustes temporales en su agenda, el equipo del artista confirmó que su gira mundial continuará con sus próximas presentaciones programadas, incluyendo su paso por diversas ciudades de Estados Unidos durante el inicio de 2027, seguido por sus esperados conciertos en Europa a mediados de año y su recorrido por Latinoamérica, el cual contempla paradas confirmadas en México para el mes de noviembre de 2027, con fechas agendadas en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.