Entrega reina Sofía Medalla de Honor al director Zubin Mehta

El director ha participado en distintas ediciones del festival desde 1964, año en que debutó en Granada al frente de la Orquesta Nacional de España.

La reina Sofía participó este viernes en la inauguración de la 75 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, donde entregó la Medalla de Honor del certamen al director de orquesta Zubin Mehta, una de las figuras más reconocidas de la música clásica a nivel mundial.

La ceremonia se celebró en el Palacio de Carlos V, dentro del conjunto monumental de la Alhambra, antes de la segunda parte del concierto inaugural que ofreció la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino bajo la dirección del músico nacido en Bombay.

Reconocen trayectoria y vínculo con el festival

El Consejo Rector del festival decidió otorgar la Medalla de Honor 2026 a Mehta en reconocimiento a su destacada carrera artística y a la estrecha relación que ha mantenido con esta cita cultural durante más de seis décadas.

El director ha participado en distintas ediciones del festival desde 1964, año en que debutó en Granada al frente de la Orquesta Nacional de España. Desde entonces ha regresado en varias ocasiones y se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas de la historia del evento.

La reina Sofía estuvo acompañada durante la entrega por autoridades culturales y representantes institucionales, entre ellos el director del festival, Paolo Pinamonti, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Mozart protagonizó el concierto inaugural

Tras la ceremonia, el público dedicó una prolongada ovación a la reina Sofía mientras regresaba a su asiento, momento que dio paso a la continuación del concierto.

El programa estuvo dedicado a las tres últimas sinfonías compuestas por Wolfgang Amadeus Mozart en 1788: la Sinfonía número 39 en mi bemol mayor, la número 40 en sol menor y la número 41 en do mayor, conocida como "Júpiter".

La interpretación corrió a cargo de la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, una de las agrupaciones más prestigiosas de Italia, fundada en 1928.

Un susto antes de subir al podio

Antes de iniciar la presentación, Mehta protagonizó un momento de tensión al sufrir un tropiezo cuando se dirigía al podio. Sin embargo, músicos de la orquesta lograron sujetarlo a tiempo y evitaron una caída.

La presencia de la reina Sofía en Granada continuará este sábado, cuando encabece la tradicional gala flamenca benéfica de la fundación que lleva su nombre, una de las actividades más destacadas dentro de la programación del festival.