Entre lágrimas, Céline Dion vuelve tras seis años de ausencia

La artista, quien padece el Síndrome de la Persona Rígida, reconoció la fragilidad que enfrenta debido a esta rara enfermedad neurológica

Tras seis años de ausencia, Céline Dion rompió en llanto este sábado durante su regreso a los escenarios en París en un emotivo concierto que marca el inicio de una residencia de 26 presentaciones.

La cantante canadiense, de 58 años, abrió el recital con “On ne change pas” ante unos 35,000 espectadores en la Plenitude Arena, en Nanterre, a las afueras de París.

“Había prometido no llorar, no cumplo mis promesas”, expresó Dion entre lágrimas, que calificó como “lágrimas de alegría”.

La artista, quien padece el Síndrome de la Persona Rígida, reconoció la fragilidad que enfrenta debido a esta rara enfermedad neurológica.

"Yo estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad; al convivir con ella, la he domesticado y he decidido convertirla en una fuerza vital", afirmó antes de invitar al público a cantar y celebrar.

Durante el concierto también hubo momentos de dificultad. Dion cometió un error mientras interpretaba “The Chase”, pidió disculpas y continuó con la presentación.

La cantante cerró con algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “My Heart Will Go On”, “The Power of Love”, “Love Can Move Mountains” y “The Prayer”.

París se rinde ante la "Dionmanía"

La residencia de Dion contempla 16 conciertos entre septiembre y octubre y otros 10 en mayo de 2027. Por ahora, estas son sus únicas presentaciones previstas.

Su regreso generó una ola de entusiasmo en París, donde seguidores se concentraron durante semanas afuera de su hotel para verla y recibir saludos.

La expectativa también se reflejó en la venta de boletos: 9 millones de personas se registraron para intentar adquirir las primeras entradas.

La presencia de Dion también promete un impacto económico para París. Las estimaciones apuntan a entre $1,160.20 millones de dólares en actividad para hoteles, restaurantes, comercios y transporte durante su residencia.