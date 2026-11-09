Entra en crisis La Bebeshita por comentarios de Kevyn 'Bicolor'

La concursante cuestionó la autenticidad de los sentimientos dentro del reality show luego de recibir la información por parte de Kunno.

La tensión dentro de La Granja VIP 2 escaló a niveles emocionales profundos luego de que La Bebeshita rompiera en llanto desconsolada. La participante se mostró profundamente afectada y herida tras enterarse por medio de Kunno de que Kevyn Bicolor supuestamente habría estado hablando mal de ella a sus espaldas dentro del reality.

En medio de lágrimas, La Bebeshita expresó su decepción y frustración, reprochando que su entrega en la relación y su apoyo incondicional hacia él no fueron valorados.

"Yo lo único que hice fue apoyarlo, lavarle su ropa, hacerle de comer, hacerle masajes... ¿Para qué? ¿Para que terminara hablando mal de mí?". Externó visiblemente afectada por la situación mientras tomaba un baño.

Reacciones divididas y tensión al límite en el reality 24/7

El conflicto generó un fuerte revuelo entre los granjeros, mientras la afectada intentaba procesar las declaraciones y cuestionaba la autenticidad de los sentimientos mostrados durante su convivencia diaria en el programa transmitido por Azteca Uno y disponible en todo momento a través de Disney+.

Los seguidores del programa continúan de cerca el desarrollo de esta polémica que pone en jaque las alianzas y romances dentro del formato de telerrealidad, donde las emociones a flor de piel marcan el rumbo de la competencia día con día.