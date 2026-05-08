Entra 'Angry Birds' a Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos

El museo destacó que el juego introdujo a millones de personas al gaming móvil, especialmente en una etapa donde los smartphones comenzaban a dominar el mercado

Angry Birds, uno de los videojuegos móviles más populares de todos los tiempos, finalmente ingresó al Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos en 2026. El título desarrollado por Rovio fue reconocido por su impacto global en la industria y por convertirse en uno de los fenómenos más importantes del gaming durante la era de los smartphones.

El anuncio fue realizado por el The Strong National Museum of Play, recinto ubicado en Rochester, Nueva York, encargado de seleccionar cada año a los videojuegos que marcaron generaciones por su influencia cultural, innovación y permanencia en la industria.

Angry Birds entra al Salón de la Fama de los videojuegos

Lanzado originalmente en 2009, Angry Birds revolucionó el mercado de los videojuegos móviles gracias a una mecánica sencilla basada en lanzar aves con una resortera para derribar estructuras y eliminar cerdos enemigos.

El videojuego rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial y alcanzó miles de millones de descargas en diferentes plataformas, además de expandirse hacia películas, mercancía, caricaturas y colaboraciones internacionales.

El museo destacó que el juego ayudó a introducir a millones de personas al gaming móvil, especialmente en una etapa donde los smartphones comenzaban a dominar el mercado tecnológico.

Qué juegos ingresaron junto a Angry Birds

Además de Angry Birds, la generación 2026 del Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos incluyó otros títulos históricos como Dragon Quest, FIFA International Soccer y Silent Hill, franquicias que también dejaron huella en distintos géneros de la industria.

La selección final surgió después de evaluar una lista de 12 nominados donde aparecían videojuegos como League of Legends, Mega Man, Skyrim, Frogger y Galaga.

El proceso de elección considera factores como reconocimiento mundial, longevidad, influencia en otros videojuegos y relevancia dentro de la cultura popular.

Entre los títulos que ya forman parte del recinto aparecen clásicos como Tetris, Pac-Man, Super Mario Bros., Doom, Minecraft y The Sims, considerados algunos de los juegos más influyentes de todos los tiempos.