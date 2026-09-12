Enternece Camilo en redes con video de sus dos hijas

El cantante colombiano compartió en Instagram un breve metraje donde se aprecia el cariño fraternal entre Índigo y Amaranto.

El cantante colombiano Camilo volvió a cautivar a sus millones de seguidores en redes sociales al publicar un emotivo video que muestra un tierno momento de complicidad entre sus dos hijas, Índigo y Amaranto.

En el breve metraje compartido en su cuenta oficial de Instagram, se observa a la pequeña Índigo sosteniendo en brazos con entusiasmo a su hermana menor Amaranto, mientras camina unos pasos con el apoyo atento de sus padres. La escena estuvo acompañada por el tema "Chiquita" y una emotiva dedicación del artista.

"El amor de mi vida cargando al amor de mi vida". Compartió el colombiano con sus seguidores, dejando ver el amor por sus hijas.

Reacción de las redes ante el emotivo video familiar

La publicación generó rápidamente miles de reacciones y comentarios de afecto por parte de sus fanáticos, quienes destacaron el cariño fraternal entre las niñas y la calidez familiar que el cantautor suele transmitir en sus plataformas digitales.

Este momento se une a los videos e imágenes que comparte el intérprete de "Tutu" de sus hijas Indigo y Amaranto, de 4 y 2 años, junto a su esposa Evaluna Montaner.