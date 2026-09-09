Enrique y Meghan, sorprendidos por carta que fija su estatus real

Según la BBC, la carta se remitió al equipo de los duques así como a departamentos gubernamentales, autoridades militares y los medios de comunicación.

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, expresaron este martes su "sorpresa" por la carta difundida la víspera en la que se aclara que son "ciudadanos privados" y no miembros activos de la monarquía, y aseguraron que no se les informó con antelación de que esa carta sería hecha pública.

Un portavoz de la pareja, que el mes pasado estableció su residencia en el Reino Unido tras seis años de ausencia, dijo a la cadena pública que están "un poco sorprendidos de no haber sido informados de esto con antelación".

Fuentes de la Casa Real, sin embargo, mantienen que sí se les comunicó que se iba a enviar esa carta, firmada por un representante de Carlos III "bajo su dirección".

Según la BBC, la carta se remitió al equipo de los duques así como a departamentos gubernamentales, autoridades militares y los medios de comunicación.

En el texto se subraya que Enrique y la esposa de este, Meghan Markle, no tendrán derecho al uso del título de Sus Altezas Reales, tras decidir en enero de 2020 por cuenta propia que se desvinculaban de las actividades de la monarquía.

La carta recuerda que los duques de Sussex fueron quienes eligieron "respeto por su independencia financiera y la protección de su intimidad", y ello "seguirá siendo respetado por completo".

El rey insistió en que Enrique y Meghan son "ciudadanos privados con intereses comerciales y benéficos" mientras residan en el Reino Unido y que continúa vigente el denominado 'Acuerdo de Sandringham', por el cual renunciaron en enero de 2020 a ser miembros activos de la familia real.