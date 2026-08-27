Enrique y Meghan regresan al Reino Unido seis años después

Enrique y Meghan regresaron al Reino Unido con sus hijos Archie y Lilibet, seis años después del “Megxit”, para establecerse por un tiempo.

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, llegaron este miércoles al Reino Unido para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después del controvertido "Megxit", la ruptura de la pareja de la Casa Real británica.

Los duques aterrizaron en avión privado este mediodía (hora local) en el aeropuerto de Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Medios británicos y estadounidenses revelaron la semana pasada la decisión del príncipe Enrique, hijo de Carlos III, y Meghan de volver al Reino Unido, donde han inscrito a sus hijos en un colegio. La pareja, también ha viajado con sus dos perras -Mia y Paula-.

Por razones de seguridad, se desconoce el colegio al que irán los pequeños príncipes, pero se estima que será uno privado.

El pasado julio, Enrique y Meghan visitaron en forma privada al rey en su residencia de campo de Highgrove, ubicada en el condado de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, aunque según se ha filtrado no informaron entonces al rey de sus planes inmediatos de regreso. También estuvieron en la mansión del tío materno de Enrique, el conde de Spencer, en el centro de Inglaterra, donde Diana de Gales está enterrada.

Los duques decidieron apartarse de la Casa Real a principios de 2020 para instalarse en California y ser financieramente independientes, pero años después criticaron con dureza a la familia real por el supuesto mal trato que recibió Meghan, entre otras cosas por su condición de mestiza.