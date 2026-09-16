Enrique y Meghan cambian a sus hijos de colegio por seguridad

Las dudas expresadas por los guardaespaldas sobre el trayecto les llevaron a inscribir a los niños en otro centro educativo, donde este lunes ya acudieron

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, han cambiado de colegio a sus dos hijos al poco de empezar el curso, después de que su equipo privado de seguridad concluyera que no podía asegurar debidamente la ruta hasta el centro escolar, informan este martes los medios británicos.

La BBC apunta además que, a raíz del regreso de la familia al Reino Unido en agosto, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec), formado por representantes de la monarquía, el ministerio del Interior y la Policía, evalúa actualmente si merecerían una protección más amplia avalada por el Estado.

La revista 'Hello!' publicó inicialmente que los duques habían cambiado de colegio a Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, dos días después de comenzar las clases la semana pasada, a pesar de que les encantaba la escuela que habían elegido.

Según la publicación, las dudas expresadas por los guardaespaldas sobre el trayecto les llevaron a inscribir a los niños en otro centro educativo, donde este lunes ya hicieron una jornada de prueba.

Fuentes cercanas a la pareja dijeron a la revista que no hubo ningún problema con el colegio en sí, sino con las dificultades prácticas para llevar y recoger a los pequeños, en parte por el intenso tráfico en la zona y la distancia con su hogar.

"Los padres siguen estando enormemente agradecidos a todos los profesores y miembros del personal por el cariño, los cuidados y el esfuerzo que han mostrado hacia su familia", afirmó un portavoz.