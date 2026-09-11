Enfrenta Manelyk a Rafa Mercadante en La Granja VIP

La influencer confrontó al conductor durante la nominación por un comentario molesto y el pleito continuó en redes sociales.

La tensión llegó a La Granja VIP y esta vez los protagonistas fueron Rafa Mercadante y Manelyk González. Durante la primera asamblea de nominación, la influencer confrontó al conductor por un comentario que, aseguró, le hizo después de una dinámica y que consideró una falta de respeto.

Manelyk señaló que Rafa le habría dicho “morrita, déjate tocar”, algo que, según explicó, le molestó porque nunca le había dado esa confianza. La influencer lo calificó de “igualado” y “majadero”, y le pidió que, si continuaba dentro de la competencia, se dirigiera hacia ella con respeto o simplemente la ignorara.

Rafa, por su parte, aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto y explicó que su intención era que Manelyk fuera más abierta con él para poder conocerse mejor. También afirmó que se considera un caballero y que nunca tuvo intención de faltarle al respeto. Sin embargo, el intercambio continuó hasta que Manelyk decidió darle la espalda.

Pero el pleito no terminó en la Asamblea. Más tarde, mientras hablaba con Kevyn Contreras “Bicolor”, Rafa expresó su molestia y aseguró que está completamente satisfecho con su relación sentimental. Fue entonces cuando lanzó una fuerte declaración sobre Manelyk, al afirmar que no estaría interesado en ella y decir que la influencer “se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa”.

La declaración rápidamente encendió las redes sociales y convirtió a Rafa en uno de los protagonistas de la primera semana del reality. Mientras tanto, Manelyk permanece entre los nominados de esta semana, por lo que habrá que esperar si este enfrentamiento continúa dentro de la granja o si ambos deciden ponerle punto final a la polémica.