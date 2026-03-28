Endurece Lupillo Rivera postura legal frente a Belinda

La controversia surgió tras la publicación del libro autobiográfico “Tragos amargos”, donde Lupillo Rivera relata reveladores detalles de su antigua relación.

La disputa entre Lupillo Rivera y Belinda continúa escalando y se perfila como un conflicto de largo alcance, luego de que el cantante reiterara que no tiene intención de frenar el proceso legal que enfrenta con la intérprete.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre el proceso legal?

El intérprete de regional mexicano aseguró que llegará “hasta donde tope”, dejando claro que no contempla dar marcha atrás ni buscar acuerdos fuera de tribunales.

De acuerdo con sus declaraciones, el equipo legal de Belinda habría intentado establecer un acercamiento para resolver el conflicto; sin embargo, Rivera rechazó cualquier negociación, al considerar que debe continuar el proceso para defender su postura.

El origen del conflicto entre ambos artistas

La controversia surgió tras la publicación del libro autobiográfico “Tragos amargos”, donde Lupillo Rivera relata distintos episodios de su vida, incluyendo detalles de un supuesto romance con Belinda.

La versión fue negada por la cantante en diversas ocasiones, lo que detonó una ola de reacciones y posturas encontradas entre sus seguidores.

Acciones legales y medidas de protección

Ante la difusión de estos señalamientos, Belinda decidió proceder legalmente al interponer una demanda por presunta violencia digital y mediática, argumentando el uso indebido de información privada sin su consentimiento.

Como parte del proceso, autoridades habrían otorgado medidas de protección a la artista, lo que marcó el paso del conflicto mediático al ámbito judicial.

Contrademanda y escenario abierto

En respuesta, Lupillo Rivera presentó una contrademanda, al señalar que también busca proteger su imagen, reputación y derecho a contar su versión.

Con ambas partes firmes en sus posturas y sin señales de conciliación, el caso se mantiene en desarrollo y continúa generando atención en el ámbito público.