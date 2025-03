Encuentran sin vida al cantante surcoreano Wheesung de 43 años

El cantante Wheesung, quien lideró la popularización de la música R&B a principios de la década de 2000, falleció repentinamente a la edad de 43 años.

Según la policía y su agencia, Tajo Entertainment, Wheesung fue encontrado esta lunes con un paro cardíaco en su casa en Gwangjin-gu, Seúl, alrededor de las 18:29 hora local.

Los bomberos y otras autoridades acudieron a la escena después de recibir una llamada de la madre de Wheesung. Los paramédicos llegaron al lugar y le realizaron al cantante RCP, pero finalmente fue declarado muerto por un paro cardíaco.

La policía informó que no hay señales de actividad delictiva, como signos de intrusión externa, y actualmente está investigando si había un testamento y las circunstancias específicas de la muerte.

Tajo Entertainment, la agencia de Wheesung, anunció oficialmente la muerte de Wheesung, diciendo: "La familia está en duelo, así como los artistas y empleados de Tajo Entertainment, están de luto por el fallecido con gran pesar ante esta repentina y triste noticia". Continuó: “Me rompe el corazón tener que dar esta triste noticia a los fans que han enviado su infinito apoyo y amor a Wheesung”, y pidió: “Por favor, oren por el alma del fallecido para que Wheesung pueda descansar en paz”.

Wheesung tenía previsto celebrar un concierto conjunto titulado 'The Story' con el cantante KCM en el Auditorio EXCO de Daegu el día 15.

Wheesung saltó al estrellato en 2002 cuando la canción principal "Isn't It Okay" de su primer álbum "Like a Movie" se convirtió en un gran éxito.

Wheesung, lideró la locura del R&B en la década de 2000 con una serie de éxitos como "Story That Cannot Be Told", "With Me", "Incurable Disease", "Love is Delicious" y "I Thought About Marriage".

Wheesung demostró su habilidad musical al participar en la escritura de letras de muchas canciones populares, incluyendo "Password 486" de Younha, "Crazy Because of You" de T-ara, "Magic Girl" de Orange Caramel, "Temptation Sonata" de Ivy, "Heaven" de Ailee y "Dance the Night Away" de Twice. En particular, logró grandes avances como vocalista y productor, componiendo canciones como "The Song Has Increased" de Ailee y "Life of Breakup" de Lyn.

Aunque recibió mucha atención musicalmente, su vida privada fue constantemente objeto de polémicas relacionadas con pastillas para dormir como el propofol.

En 2013, mientras servía en el ejército, Wheesung fue investigado por la fiscalía militar por cargos de administrar la pastilla psicotrópica para dormir propofol, pero fue absuelto de los cargos. Sin embargo, fue acusado de administrar propofol varias veces entre septiembre y diciembre de 2019. En 2020, fue encontrado desplomado después de que le inyectaran anestesia en el baño de un edificio en Songpa-gu, Seúl. Fue condenado a un año de prisión, dos años de libertad condicional, 40 horas de servicio comunitario y 40 horas de clases de tratamiento de drogas.

