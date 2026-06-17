Encabezarán Aguilera y Marc Anthony apertura del Centro Obama

El complejo incluye un museo dedicado a la vida personal y política del expresidente, además de espacios destinados a exposiciones, actividades y más.

La inauguración del Centro Presidencial Obama reunirá a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional. Artistas como Christina Aguilera, Marc Anthony, Bruce Springsteen, Stevie Wonder y John Legend encabezarán la ceremonia de apertura del recinto dedicado a preservar el legado del expresidente Barack Obama en Chicago.

La Fundación Obama confirmó que el evento se llevará a cabo el próximo 18 de junio en la plaza John Lewis, dentro del complejo ubicado en el sur de la ciudad. La celebración contará además con la participación de Jennifer Hudson, Common, Eddie Vedder, Tems, The Roots y los integrantes de U2, Bono y The Edge.

Marc Anthony y Christina Aguilera estarán en la ceremonia

La presencia de Marc Anthony tiene un significado especial debido a su cercanía con Barack Obama durante las campañas presidenciales del exmandatario. El cantante participó en eventos para promover el voto latino y colaboró en actividades relacionadas con la toma de posesión de Obama en 2009.

Por su parte, Christina Aguilera mantuvo una relación más ligada a las iniciativas sociales impulsadas desde la Casa Blanca. La intérprete colaboró en programas comunitarios y respaldó campañas enfocadas en la nutrición infantil promovidas por Michelle Obama.

Así será el Centro Presidencial Obama

La apertura oficial al público está programada para el 19 de junio. El complejo incluye un museo dedicado a la vida personal y política del expresidente, además de espacios destinados a exposiciones, actividades educativas y programas de participación comunitaria.

Uno de los elementos más distintivos del recinto será su enfoque tecnológico. El museo fue diseñado como una experiencia completamente digital, con exhibiciones interactivas que permitirán a los visitantes explorar momentos clave de las campañas presidenciales, los años de gobierno de Obama y su paso por la Casa Blanca.

Exhibirán prendas icónicas de Michelle Obama

Entre las piezas más destacadas del museo se encuentran varios atuendos utilizados por Michelle Obama durante momentos relevantes de la historia reciente de EUA. Cerca de una docena de conjuntos serán exhibidos en vitrinas especiales.

Uno de ellos es el vestido negro y rojo diseñado por Narciso Rodríguez que la ex primera dama utilizó durante la noche electoral de 2008 en Chicago, una de las imágenes más recordadas de la victoria que llevó a Barack Obama a la Presidencia.