Encabezará Alfonso Herrera doblaje de ‘El gato con sombrero’

Interpretará al peculiar gato que acompaña a los hermanos Gabby y Sebastián en una misión para ayudarlos a adaptarse a una nueva ciudad.

El actor mexicano Alfonso Herrera será la voz principal en español para Latinoamérica de ‘El gato con sombrero’, la nueva película animada de Warner Bros. Pictures Animation que llegará a los cines de México el próximo 5 de noviembre.

La producción representa una nueva adaptación del icónico personaje creado por el escritor e ilustrador estadounidense Dr. Seuss, una figura que ha trascendido generaciones y que ahora regresará a la pantalla grande con una historia enfocada en la imaginación, la aventura y la adaptación a nuevos entornos.

Alfonso Herrera dará voz al famoso personaje

De acuerdo con la información difundida por el equipo de representación del actor, Herrera encabezará el elenco de doblaje para la región latinoamericana, interpretando al peculiar gato que acompaña a los hermanos Gabby y Sebastián en una misión para ayudarlos a adaptarse a una nueva ciudad.

‘Algunos personajes los interpretas, pero otros te sacan a jugar. El gato con sombrero es de esos que desatan la imaginación. Estoy encantado de colaborar para traerle a nuevas generaciones un personaje que nos recuerda la alegría de la niñez’.

Una nueva etapa para el clásico de Dr. Seuss

La cinta es dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja y marca un paso importante para Warner Bros. Pictures Animation, al tratarse de su primera producción animada de larga duración.

En la versión original en inglés, el personaje principal contará con la voz del comediante estadounidense Bill Hader, mientras que Xochitl Gomez dará vida a Gabby. Además, el actor español Fernando Guallar participará en el doblaje del personaje Waffles.

Experiencia de Herrera en el doblaje

La participación de Alfonso Herrera se suma a una trayectoria que incluye diversos proyectos de animación. El actor ha prestado su voz a personajes en producciones como ‘El Lórax: en busca de la trúfula perdida’ y ‘El niño y la garza’, consolidando su presencia dentro del mundo del doblaje.

Con esta nueva producción, Herrera volverá a conectar con el público familiar a través de uno de los personajes más reconocidos de la literatura infantil y la animación.