Figuras como Karol G, Shakira, Ca7riel y Paco Amoroso, Peso Pluma y Gustavo Dudamel sobresalen en diversas categorías de la edición musical.

La cantante británica Raye encabeza la lista de nominados a la 69ª edición de los premios Grammy con 11 candidaturas por This Music May Contain Hope, seguida muy de cerca por la española Rosalía, quien ha hecho historia para España y la música en español al obtener nueve nominaciones, cifra que se eleva hasta once si se contemplan los dos apartados técnicos a los que opta su cuarto álbum de estudio, Lux (mejor producción e ingeniería de grabación). La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

El récord histórico de Rosalía en los premios Grammy 2027

En casi siete décadas de historia de estos galardones, ningún artista español había logrado irrumpir con tanta fuerza en las candidaturas. Rosalía se convierte en la primera intérprete de España y de la música en español en conseguir nueve menciones en una sola edición, además de ser la primera artista española nominada simultáneamente en las tres categorías reinas: Álbum del Año (por Lux (Complete Works)), Grabación del Año y Canción del Año (ambas por Berghain, junto a Björk e Yves Tumor)

El dominio de la artista barcelonesa se extiende también a Mejor Vídeo Musical (Berghain), Mejor Interpretación Pop Individual (Sauvignon Blanc), Mejor Interpretación de Música Alternativa (Reliquia), Mejor Álbum de Música Alternativa (Lux), Mejor Interpretación de Música Global (Porcelana, con Dougie F) y Mejor Canción Latina (La Perla, junto a Yahritza y Su Esencia). A esto se suman las candidaturas técnicas de Lux, incluyendo la nominación de Noah Goldstein a Productor del Año, No Clásico.

Este hito llega apenas días después de que Rosalía arrasara en los Latin Grammy con seis estatuillas por Lux, convirtiéndose en la primera artista en ganar el Latin Grammy a Álbum del Año con tres discos consecutivos (El mal querer, Motomami y Lux), y siguiendo la estela dejada el año pasado por Bad Bunny, primer latino en ganar el Grammy general a Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Protagonismo latino y español en todas las ternas

La presencia hispana brilla con intensidad en el resto de las categorías anunciadas este lunes. En los apartados latinos destacan Karol G, nominada a Mejor Álbum de Pop Latino (No me arrepiento de sentir tanto) y Mejor Canción Latina (Ahí), y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, que compite por Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina (Free Spirits), Mejor Canción Latina (Hasta Jesús tuvo un mal día, junto a Sting) y Mejor Grabación Remezclada (Beto's Horns (Fred remix), de Fred again.. y Tom Norris)

Por su parte, Shakira y Burna Boy figuran en Mejor Interpretación de Música Global con su tema mundialista Dai Dai, mientras que Anitta compite en Mejor Álbum de Música Global con EQUILIBRIVM.

El compositor mexicano Edgar Barrera repite candidatura como Compositor del Año (No Clásico), y el director venezolano Gustavo Dudamel obtuvo doble mención en música clásica (Mejor Interpretación de Orquesta por Pájaros Mágicos y Mejor Interpretación Coral por Hopkins: My Fatherland).

Además, España suma otras representaciones gracias al uruguayo afincado en el país Jorge Drexler (nominado a Mejor Canción Latina por ¿Cómo Se Ama? y Mejor Álbum de Rock/Alternativo Latino por Taracá), Alex Conde (Paco de Lucía, Music for Big Band en jazz de gran formato) y la artista andaluza Nieves González, nominada junto a Leith Clark a Mejor Portada de Disco por pintar el cuadro de West End Girl, de Lily Allen.

Nominados en las principales categorías de los Grammy 2027

Campo General

Álbum del Año

- Lost Weekend – Phoebe Bridgers

- The Art of Loving – Olivia Dean

- Dandelion – Ella Langley

- The Romantic – Bruno Mars

- This Music May Contain Hope – Raye

- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – Olivia Rodrigo

- Lux (Complete Works) – Rosalía

- The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Grabación del Año

- Man I Need – Olivia Dean

- Choosin' Texas – Ella Langley

- I Just Might – Bruno Mars

- Where Is My Husband! – Raye

- The Cure – Olivia Rodrigo

- Berghain – Rosalía, Björk e Yves Tumor

- The Fate of Ophelia – Taylor Swift

- Dracula – Tame Impala con Jennie

Canción del Año

- Berghain – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins (Rosalía, Björk e Yves Tumor)

- Choosin' Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor (Ella Langley)

- The Cure – Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo)

- Hate That I Made You Love Me – Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande)

- I Knew It, I Knew You (de Toy Story 5) – Jack Antonoff y Taylor Swift (Taylor Swift)

- Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome (Olivia Dean)

- Risk It All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars (Bruno Mars)

- Where Is My Husband! – Rachel Keen y Mike Sabath (Raye)

Mejor Artista Nuevo

- Angine de Poitrine

- Geese

- Ella Langley

- Slayyyter

- Sienna Spiro

- Don Toliver

- Remi Wolf

- The Womack Sisters

Pop, Urbano y Rock

Mejor Álbum Vocal de Pop

- The Art of Loving – Olivia Dean

- Petal – Ariana Grande

- The Romantic – Bruno Mars

- This Music May Contain Hope – Raye

- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – Olivia Rodrigo

Mejor Interpretación Pop Individual

- Man I Need – Olivia Dean

- Risk It All – Bruno Mars

- Where Is My Husband! – Raye

- The Cure – Olivia Rodrigo

- Sauvignon Blanc – Rosalía

Mejor Interpretación Pop en Dúo o Grupo

- Runaway – Lady Gaga y Doechii

- Bring Your Love – Madonna y Sabrina Carpenter

- Click Clack Symphony. – Raye con Hans Zimmer

- The Life of a Showgirl – Taylor Swift y Sabrina Carpenter

- Dracula – Tame Impala con Jennie

Mejor Álbum de Música Urbana

- Cosa Nuestra: Capítulo 0 – Rauw Alejandro

- Omerta – J Balvin y Ryan Castro

- Hopi Sendé – Ryan Castro

- Omakase – Álvaro Díaz

- El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs Ferxxo – Feid

- Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

Mejor Álbum de Rock

- Vol.II – Angine de Poitrine

- Your Favorite Toy – Foo Fighters

- The Wow! Signal – Muse

- Foreign Tongues – The Rolling Stones

- Frozen Charlotte – Jack White

Mejor Álbum de Música Alternativa

- I Must Be Dreaming – Alabama Shakes

- Lost Weekend – Phoebe Bridgers

- Music, Fashion Film – Charli xcx

- Getting Killed – Geese

- The Mountain – Gorillaz

- Lux (Complete Works) – Rosalía

Categorías Latinas y Globales

Mejor Álbum de Pop Latino

- No me arrepiento de sentir tanto – Karol G

- Femme Fatale – Mon Laferte

- Muda – Carín León

- ¿Dónde es el after? – Rawayana

- Bendito Verano – Elena Rose

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina

- Free Spirits – Ca7riel y Paco Amoroso

- Taracá – Jorge Drexler

- La Vida Era Más Corta – Milo J

- JuanesTeban – Juanes

- Shine – Fito Páez

Mejor Canción Latina

- Ahí – Karol G

- Hasta Jesús tuvo un mal día – Ca7riel y Paco Amoroso con Sting

- ¿Cómo se ama? – Jorge Drexler

- La Perla – Rosalía con Yahritza y Su Esencia

- Niño – Milo J

Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida tejana)

- Lo que me falta por llorar – Grupo Frontera

- Aunque Me Duela – Lupita Infante

- La Madrina – Mari Nobre

- Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma y Tito Double P

- ¡Vida México! – Carlos Rivera

Mejor Álbum de Música Latina Tropical

- País Portátil – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta

- El Alma en Clave – Luis Enrique

- Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca

- Más Que Palabras – Grupo Niche

- El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives

Mejor Álbum de Jazz Latino

- Filin – Melissa Aldana

- Ao Vivo (Live) – Eliane Elias

- Monk Con Clave – Carlos Henríquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martínez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodríguez

- Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba

- El Arte del Bolero Vol. 3 – Miguel Zenón y Luis Perdomo

Mejor Interpretación de Música Global

- Varuvaaiy – Devan Ekambaram con Susha

- Una Flor En Cada Estrella – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez

- Bando [Orchestral] – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo

- Porcelana – Rosalía y Dougie F

- Dai Dai – Shakira y Burna Boy