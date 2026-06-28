Encabezan artistas campaña de ayuda para Venezuela

Entre las figuras destacan Ricky Martin, Kany García y Cultura Profética, quienes promueven la solidaridad y la recolección de insumos esenciales.

Puerto Rico se ha movilizado para apoyar a Venezuela tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país sudamericano y dejaron al menos 1,430 personas fallecidas y 3,238 heridas, de acuerdo con cifras oficiales. Artistas, organizaciones y autoridades locales han impulsado diversas iniciativas para recolectar ayuda destinada a las comunidades afectadas por la emergencia.

Entre las figuras que se han sumado a los esfuerzos humanitarios destacan Ricky Martin, Kany García y la banda Cultura Profética, quienes han utilizado sus plataformas para promover la solidaridad y la recolección de insumos esenciales para los damnificados.

Cultura Profética organiza centro de acopio en San Juan

La agrupación puertorriqueña Cultura Profética anunció que instalará un centro de acopio durante el concierto gratuito que ofrecerá este sábado en Río Piedras, en San Juan, como parte de la presentación de su nuevo álbum 'En bucle'.

El grupo informó que recibirá artículos como prótesis, collarines, electrolitos, agua, compotas, sillas de ruedas, mantas, antibióticos, pomadas, muletas, kits de primeros auxilios, antisépticos, analgésicos, guantes desechables, toallas húmedas, bolsas de basura resistentes, alcohol, pañales y colchonetas.

Ricky Martin expresa apoyo a los venezolanos

Desde Alemania, Ricky Martin compartió un mensaje en sus redes sociales en el que manifestó su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela tras los sismos.

"Todo mi amor, todo mi cariño para el pueblo venezolano. Estamos aquí, en la distancia con mucho amor. Hoy estamos ayudando de esta manera y vamos viendo poco a poco qué más vamos a poder hacer".

El cantante también difundió enlaces de organizaciones que participan en las labores de asistencia y recaudación de recursos para las víctimas.

Kany García dedica mensaje durante su gira

Durante una presentación de su gira internacional, Kany García dedicó unas palabras a los venezolanos y recordó a quienes continúan enfrentando las consecuencias del desastre.

"Entonces esta noche la 'Tierra Mía' es la tierra de Venezuela y de toda la gente que está allí".

Municipios habilitan puntos de recolección

Además de las iniciativas impulsadas por artistas, diferentes municipios de Puerto Rico habilitaron centros de acopio para recibir artículos de primera necesidad. Entre los espacios disponibles se encuentran instalaciones deportivas y centros comunitarios ubicados en San Juan, Río Grande, Hatillo, Ponce, Manatí, Mayagüez, Fajardo y Guaynabo.

Las acciones buscan canalizar ayuda humanitaria hacia Venezuela mientras continúan las labores de rescate, atención médica y recuperación en las zonas afectadas por los terremotos.