Enamora Belinda a seguidores junto a su mascota en avión

La grabación captada en una aeronave privada desató miles de comentarios por el estrecho lazo de la estrella pop con sus perritos.

Las redes sociales se llenaron de ternura y simpatía luego de que se compartiera un peculiar y divertido video a través de la cuenta de Instagram de Popper (@hola.popper), una de las conocidas mascotas de la popular cantante e intérprete Belinda.

En la entrañable grabación, capturada durante un traslado a bordo de una aeronave de una línea privada de aviación, se observa a la estrella pop visiblemente aferrada y cubierta con una manta mientras viaja acompañada de su perro.

Lejos de tratarse de una emergencia real, el momento fue tomado con mucho humor por parte de su círculo cercano, ya que la publicación incluyó un simpático mensaje escrito desde la perspectiva de la mascota.

“Mami se pone muy nerviosa con turbulencia”. Agregó el pequeño perrito de la intérprete de "El Sapito".

El tierno metraje desató rápidamente una ola de reacciones masivas, comentarios de apoyo y muestras de cariño por parte de sus fieles seguidores, quienes destacaron la estrecha relación que la artista mantiene con sus mascotas, demostrando que, en medio de sus constantes giras y compromisos profesionales, sus acompañantes de cuatro patas siempre están presentes para consentirla y robarle una sonrisa a su comunidad digital.